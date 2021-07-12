В Офисе президента отреагировали на публикацию немецкого издания "Der Spiegel", где обнародовали предложения украинских властей к Германии по компенсации за запуск газопровода "Северного поток-2".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Стране" заявил, что некорректно увязывать переговоры по "Нордстриму-2" только с возможностью денежной компенсации.

"Это вопрос гораздо шире – поэтому и странно выглядят публикации, которые сводятся только к компенсаторным деньгам. Это, мягко говоря, инфантильно. Разве можно купить безопасность? Экономические потери не только Украины, но, например, и Польши от запуска "Северного потока - 2" это лишь один из аспектов резкого ухудшения общей ситуации в Восточной Европе из-за действий России. Цель Нордстрима-2 как проекта в том, чтобы облегчить руководству России давление на Украину и другие государства региона. Всё больше европейских политиков - в том числе и в самой Германии – с этим соглашаются", - считает Подоляк.

Также по его словам, переговорная позиция Украины основывается не просто на разговоре о компенсациях, а о конкретных гарантиях безопасности Украины и о продолжении транзита через нашу территорию.

"Мы прекрасно осознаём, что ни у кого не может быть причин доверять слову России по этой теме. Чтобы они ни говорили о продолжении транзита - это может быть ими же нарушено в любой момент. Поэтому нужно чёткое решение Германии и США, нужно применение к "Газпрому" актуальных европейских энергетических правил, нужна реальная демонополизация поставок газа в Европу с восточного направления. Но, конечно, и компенсаторные механизмы могут быть применены - лишь как часть общей системы реального обеспечения безопасности", - сообщил Михаил Подоляк.

Напомним, "Шпигель" опубликовало предложения украинских властей к Германии по компенсациям за запуск "Северного потока-2" 13 июля. В частности, речь идет о денежной компенсации в 2-3 миллиарда евро, а также об открытии кредитной линии от Евросоюза на 5 миллиардов евро и продлении на 10 лет контракта с Россией на транзит газа через Украину.

Перед появлением этой статьи в Der Spiegel заявили, Германия рассматривала возможность компенсации украинской стороне запуска "Северного потока-2" и подготовила несколько предложений.

Между тем, днем ранее украинский лидер прилетел в Германию на переговоры с Меркель. После публикации статьи в Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский не собирается обсуждать вопрос компенсации за старт "Северного потока-2", а нацелен во время переговоров добиться остановки этого проекта.