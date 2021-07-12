Вечером 12 июля фракция политической партии "Голос" на своем заседании проголосовала за увольнение с должности руководителя фракции Ярослава Железняка.

Об этом сообщила в своем Фейсбуке народная депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина.

По ее словам, за решение уволить Железняка проголосовали 11 народных депутатов, то есть большинство членов фракции в Верховной Раде.

В комментариях на вопросо том, кто будет руководить фракцией, она ответила: "и.о. до избрания нового председателя является заместитель председателя Роман Костенко".

Между тем сам Железняк назвал эту информацию не соответствующей действительности, так как решение незаконно.

"С удивлением узнал, что коллеги из так называемой "Справедливости" что-то себе придумали и заявляют о кадровых изменениях во фракции "Голос". Напомню, что согласно положению о фракции "Голос" такое решение принимается 14 голосами. Даже если бы они произошло. Плохо, что никто регламент и положение о фракции так и не прочитал. Поэтому заявления коллег прошу не воспринимать как отвечающие действительности", - написал Железняк в том же Фейсбуке.

Чуть позже сама партия на своей странице в Фейсбуке также опровергла заявление:

"Партия "Голос" заявляет, что информация о якобы увольнении Ярослава Железняка от должности председателя фракции "Голоса" в Верховной Раде не соответствует действительности. Согласно положению о фракции, назначение и освобождение председателя фракции и его заместителей происходит не менее 2/3 голосов от состава фракции.

Призываем коллег воздержаться от провокаций и распространения заведомо ложной информации", - говорится в сообщении.

С весны у "Голоса" заметны внутренние проблемы и противоречия, а фракция фактически раскололась.

А в середине июня депутаты "Голоса" с трибуны Верховной Рады призвали лидера партии Киру Рудык сложить мандат и объявили о новой депутатской группе.