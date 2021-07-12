58% украинцев считают, что усиление уголовной ответственности за домашнее насилие может стать действенным инструментом предупреждения его проявления. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Украинским институтом будущего (UIF) совместно с Нью Имидж Групп в период с 18 по 28 июня.

При этом, 35% респондентов уверены, что противодействовать домашнему насилию может такая мера как более интенсивная профилактическая работа участковых инспекторов с "проблемными семьями", 26% - увеличение срока задержания обидчиков более, чем на 3 часа, 18% - проведение общенациональной информационной кампании по алгоритму действий для тех, кто сталкивается с домашним насилием, 14% - создание открытого реестра обидчиков, 12% - внедрение электронного контроля за обидчиками (браслеты), 4% - рассматривают другие способы.

7% уверены, что против домашнего насилия нет действенных мер, а 9% затруднились с ответом.

По мнению 60% респондентов, они не сталкивались с проявлениями домашнего насилия в своем окружении. 14% признались, что знают о фактах насилия среди своих родственников, 13% - среди знакомых, 12% - среди друзей, 10% - среди соседей, 7% - сталкивались сами, 3% - среди коллег. 2% опрошенных затруднились с ответом.

При этом, 58% респондентов указали на принуждение к интимным связям как на наиболее распространенный способ проявления насилия в быту, 44% - на принуждение к работе несовершеннолетних, 41% - запрет на обучение несовершеннолетних, 30% - на ограничение финансовой независимости, 28% - на запрет на учебу (взрослых), 27% - на принуждение к работе (взрослых), 24% - запрет на работу (взрослых), 1% - на иные причины. 4% затруднились ответить.

Среди основных причин домашнего насилия 79% украинцев назвали употребление алкоголя, 68% - употребление наркотических средств, 44% - финансовые проблемы, 42% - молчание пострадавших от насилия в быту, 38% - психологическую зависимость от обидчика, 31% - финансовую зависимость от обидчика, 30% - возможность избежать наказания, 28% - стресс на работе, 24% - привычность к подобному явлению, 3% - другие причины. 4% респондентов затруднились с ответом.

Социологический опрос проводился на всей территории Украины (за исключением временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крымского полуострова). Методом опроса "face-to-face" по структурированной интерактивной анкете было опрошено 2400 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,05%.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре россиянка заявила в полицию о домашнем насилии и попалась на просроченных документах.

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