Во вторник, 13 июля, в 10:00 Верховная Рада Украины соберется на пленарное заседание. Народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов, среди которых заветированный президентом Владимиром Зеленским закон о ВККС, как и анонсировали ранее в парламенте.

Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте Рады.

Нардепы рассмотрят:

законопроект о большом государственном гербе,

вето президента на законопроект о восстановлении работы ВККС,

законопроект по формированию Высшего совета правосудия (ВСП),

законопроект по лицеям, в котором предлагают норму об открытии 2 классов по 25 учеников для создания лицеев.

запрет продажи лекарств детям.

Напомним, на 13 июля президент Владимир Зеленский хочет созывать внеочередное заседание Рады, на котором, помимо других законопроектов будут рассматривать законопроект о легализации марихуаны.

Как сообщала "Страна", на текущей неделе Верховная Рада дважды соберется на внеочередные заседания - 13 и 15 июля.

Также, сегодня фракция "Слуга народа" проведет подготовительное заседание. Будет обсуждаться ряд законопроектов.

Ранее мы рассказывали, что 23 августа состоится внеочередная сессия Верховной Рады. Она будет посвящена "Крымской платформе", которая пройдет в этот же день. На следующий день, 24 августа, парламент проведет торжественное заседание, приуроченное к 30-летию независимости Украины.