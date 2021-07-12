ВКСС, ВСП, государственный герб и запрет продажи лекарств детям. Чем займется Рада во вторник
Во вторник, 13 июля, в 10:00 Верховная Рада Украины соберется на пленарное заседание. Народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов, среди которых заветированный президентом Владимиром Зеленским закон о ВККС, как и анонсировали ранее в парламенте.
Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте Рады.
Нардепы рассмотрят:
- законопроект о большом государственном гербе,
- вето президента на законопроект о восстановлении работы ВККС,
- законопроект по формированию Высшего совета правосудия (ВСП),
- законопроект по лицеям, в котором предлагают норму об открытии 2 классов по 25 учеников для создания лицеев.
- запрет продажи лекарств детям.
Напомним, на 13 июля президент Владимир Зеленский хочет созывать внеочередное заседание Рады, на котором, помимо других законопроектов будут рассматривать законопроект о легализации марихуаны.
Как сообщала "Страна", на текущей неделе Верховная Рада дважды соберется на внеочередные заседания - 13 и 15 июля.
Также, сегодня фракция "Слуга народа" проведет подготовительное заседание. Будет обсуждаться ряд законопроектов.
Ранее мы рассказывали, что 23 августа состоится внеочередная сессия Верховной Рады. Она будет посвящена "Крымской платформе", которая пройдет в этот же день. На следующий день, 24 августа, парламент проведет торжественное заседание, приуроченное к 30-летию независимости Украины.