Рада соберется на внеочередное заседание. Фото: "Страна"

Во вторник, 13 июля, в 10:00 Верховная Рада Украины соберется на пленарное заседание. Народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов, среди которых заветированный президентом Владимиром Зеленским закон о ВККС, как и анонсировали ранее в парламенте.

Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте Рады.

Нардепы рассмотрят:

Напомним, на 13 июля президент Владимир Зеленский хочет созывать внеочередное заседание Рады, на котором, помимо других законопроектов будут рассматривать законопроект о легализации марихуаны.

Как сообщала "Страна", на текущей неделе Верховная Рада дважды соберется на внеочередные заседания - 13 и 15 июля. 

Также, сегодня фракция "Слуга народа" проведет подготовительное заседание. Будет обсуждаться ряд законопроектов.

Ранее мы рассказывали, что 23 августа состоится внеочередная сессия Верховной Рады. Она будет посвящена "Крымской платформе", которая пройдет в этот же день. На следующий день, 24 августа, парламент проведет торжественное заседание, приуроченное к 30-летию независимости Украины.

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