12 июля Владимир Зеленский в Германии встретился с Ангелой Меркель.

И это только начало больших дипломатических маневров.

Уже на этой неделе (в четверг) Ангела Меркель отправится в Вашингтон, где встретится с американским президентом Джо Байденом.

Накануне на Банковой решили пролоббировать в Берлине болезненные для себя вопросы - в первую очередь, противодействие "Северному потоку - 2" и компенсации за его запуск.

Но по итогу о компенсациях потерь Украины от запуска "СП-2" так никто ничего и не сказал. Прозвучало лишь туманное обещание Меркель обсудить этот вопрос на встрече с Байденом. Об остановке же строительства трубопровода, на чем постоянно настаивал Зеленский, Меркель тем более не говорила. А федеральное правительство накануне заявило, что позиция Германии по "Северному потоку" неизменна и Украине она хорошо известна. Как бы показав, что вопрос закрыт.

"Страна" анализирует, как прошел визит Зе в ФРГ.

Что Зеленский поехал просить у Берлина

Накануне визита в Киеве говорили, что Зеленский везет в Берлин некие аргументы для Германии об остановке "Северного потока-2".

Но немецкое издание "Шпигель" опубликовало статью , в которой утверждалось, что Киев требует от Берлина уже не столько остановки строительства (что малореально), сколько компенсаций за запуск трубопровода.

По данным издания, для начала у Зеленского хотели бы получить 2–3 миллиарда евро. Далее - кредитную линию от ЕС еще на 5 миллиардов евро. И как вишенка на торте - пролонгацию газового контракта с Россией на транзит газа еще на десять лет.

Запросы мягко говоря нереалистичные, учитывая, что немцы, собственно, ни по каким договорам и контрактам ничего Украине за запуск "Северного потока-2" не должны. Судя по утечкам в немецких СМИ Германия готова обсуждать некие компенсации (тем более, что на этом настаиваться и американцы), но в тех размерах, которые определять сами немцы.

Что касается десятилетнего контракта на транзит газа с "Газпромом", то тут вообще влияние Германии может быть лишь крайне опосредованным (хотя немецкие лидеры раз за разом повторяют дежурную фразу о необходимости сохранения транзита через Украину даже после запуска СП-2, очевидно, что заставить Россию качать газ после истечения контракта Берлин не может, только как-то уговорить).

Из-за этой статьи Офис президента на протяжении дня вынужден был оправдываться. Первым выступил новый пресс-секретарь Сергей Никифоров. Он сказал, что под "компенсациями" понимаются не деньги, а гарантии возвращения Крыма и Донбасса.

"Президент Владимир Зеленский пытается остановить строительство "Северного потока - 2". Если же не удастся это сделать, то компенсации, опять же, не говорим о компенсациях, говорим об определенных гарантиях, гарантиях безопасности, скорее всего, если речь пойдет о них, то эти гарантии будут касаться возвращения тем или иным образом временно оккупированных территорий", - сказал пресс-секретарь президента.

Каким образом и кто может гарантировать возврат территорий пресс-секретарь не уточнил.

Вслед за Никифоровым высказался советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Стране" заявил, что некорректно увязывать переговоры по Северному потоку-2 только с возможностью денежной компенсации.

"Это вопрос гораздо шире – поэтому и странно выглядят публикации, которые сводятся только к компенсаторным деньгам. Это, мягко говоря, инфантильно. Разве можно купить безопасность? Экономические потери не только Украины, но, например, и Польши от запуска "Северного потока – 2" это лишь один из аспектов резкого ухудшения общей ситуации в Восточной Европе из-за действий России. Цель Нордстрима-2 как проекта в том, чтобы облегчить руководству России давление на Украину и другие государства региона. Всё больше европейских политиков – в том числе и в самой Германии – с этим соглашаются", - считает Подоляк.

Также, по его словам, переговорная позиция Украины основывается не просто на разговоре о компенсациях, а о конкретных гарантиях безопасности Украины и о продолжении транзита через нашу территорию.

"Мы прекрасно осознаем, что ни у кого не может быть причин доверять слову России по этой теме. Чтобы они ни говорили о продолжении транзита – это может быть ими же нарушено в любой момент. Поэтому нужно четкое решение Германии и США, нужно применение к Газпрому актуальных европейских энергетических правил, нужна реальная демонополизация поставок газа в Европу с восточного направления. Но, конечно, и компенсаторные механизмы могут быть применены – лишь как часть общей системы реального обеспечения безопасности", - заявил Михаил Подоляк.

Но, что характерно, уже сегодня Зеленский, комментируя свои переговоры с Меркель, фактически подтвердил, что украинские власти поставили перед Германией вопрос чисто финансовых компенсаций по запуску Северного потока-2.

Он сказал, что Украина в случае запуска СП-2 потеряет 2 миллиарда за транзит газа. Кроме того, столкнётся с дефицитом газа и с ростом его цены на внутреннем рынке.

"Поэтому Украина должна иметь гарантии поставок газа ещё на 10-15 лет", - сказал Зеленский.

При этом он не уточнил - встретил ли он понимание в этом вопросе у Меркель (но об этом подробнее мы расскажем ниже).

Отмененная встреча с министром обороны

Еще один скандал был связан с отменой встречи Зеленского с министром обороны Германии.

Сведения об этом появились в СМИ днем в понедельник.

И затем были категорически опровергнуты в Офисе президента Украины, где заявили, что Зеленский и не планировал встречаться с министром обороны.

"Известно, что в глобальной политической культуре всегда действует правило соответствия: какие встречи возможны на уровне глав государств, какие - на уровне глав правительств, а какие - на уровне министров. В исключительных случаях эти правила могут игнорироваться - но очевидно, что нынешний визит президента Украины не является таким исключительным случаем и не требует прямого контакта между президентом нашего государства и каким-либо министром Германии. Зачем? Владимир Александрович приехал для встречи только с первыми лицами нашего западного партнера", - заявил "Стране" Михаил Подоляк.

В тоже время, издание "Немецкая волна" подтверждает, что встреча планировалась, но была отменена. Причем по инициативе украинской стороны.

"После скорее протокольного визита к президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру (Frank-Walter Steinmeier), у которого в Германии нет реальных полномочий власти, гость из Украины собирался побывать в министерстве обороны ФРГ и провести "рабочие переговоры" с его главой Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karenbauer).

Нетрудно догадаться, о чем пошла бы речь: Киев давно и настойчиво добивается согласия Берлина на закупку немецких - хотя бы оборонительных - вооружений для украинской армии, но вынужден довольствоваться двустволками для охотников и спортивными пистолетами. Правительство Германии столь же настойчиво отвечает отказом, ссылаясь на немецкую доктрину экспорта вооружений, согласно которой боевая техника любого назначения не продается в страны, охваченные войнами и конфликтами, а также вообще в кризисные регионы. Исключение делается для одной-единственной страны - Израиля: в силу исторической ответственности Германии за Холокост.

Возможно, что на подобное исключение надеялись и в Киеве - в силу исторической ответственности Германии перед Украиной. Когда же в ходе согласования деталей визита стало ясно, что Берлин на это не пойдет, вести переговоры в немецком министерстве обороны стало излишним делом. В пользу такой версии говорит и тот факт, что, вопреки первоначальному планированию, с Зеленским в Берлин не полетел министр обороны Украины Андрей Таран", - пишет "Немецкая волна".

Как прошли встречи с Лашетом и Меркель

Первым во время визита в Германию еще вчера Владимир Зеленский встретился с Армином Лашетом - главой Христианско-демократического Союза. В случае победы ХДС на ближайших выборах он - главный кандидат на пост канцлера Германии.

Основной тезис с беседе с Лашетом Зеленский сделал на "Северном потоке - 2". Из отчета на сайте ОП следует, что назвал ввод трубопровода в эксплуатацию "прямой угрозой энергетической безопасности стран ЕС".

Тема общения с Лашетом №2 - НАТО. Зеленский сказал о "важности поддержки Украины следующим федеральным правительством Германии по вопросу восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствованию единству Евросоюза по европейской интеграции и членства Украины в НАТО".

Также Зе поднял тему вакцинации - попросил Германию способствовать обеспечению вакцинами населения Украины. И отдельно напомнил о том, что вдоль украинской границы Киев наблюдает концентрацию российских войск.

Владимир Зеленский и Армин Лашет. Фото с сайта president.org.ua

Ангела Меркель приняла Зеленского вечером на ужин. Перед началом их переговоров состоялся брифинг. Меркель заявила о заинтересованности в том, чтобы Украина продолжила быть транзитной страной для российского газа, в том числе после запуска "Северного потока-2".

Зеленский добавил, что "Северный поток - 2" считает не экономическим проектом, а вопросом безопасности всей Европы и Украины. "Подтверждением тому - концентрация российских войск. Поэтому я сказал канцлеру Меркель, что мы должны этот вопрос рассматривать", - сказал Зе.

Далее украинский президент перешел на вопрос Донбасса.

По словам Зе, что кластеры по Донбассу Украина поддержала, "они сейчас находятся в России и только Россия их не поддержала". "Мы сейчас должны давить на Россию, чтобы состоялись переговоры в нормандском формате и наконец-то завершилась война на Донбассе", - отметил украинский лидер.

Заявление достаточно удивительное, поскольку план "Кластеров" предусматривает проведение выборов до передаче Украине границы. Что Зеленский отказывается делать.

Впрочем, нельзя исключать, что Зеленский просто не совсем понимает о чем идет речь в кластерах, а потому упомянул их просто, чтоб показать, что он солидарен с позицией Франции и Германии.

Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Кадр из видео

Он в который раз высказал мысль, что неплохо бы привлечь Байдена к "Нормандии".

"О привлечении президента Байдена к нормандскому формату. Мы даже не успели об этом говорить [c Меркель]. И я действительно хотел бы, чтобы Соединенные Штаты помогали нам в решении мирного урегулирования и деоккупации. Будет ли это в рамках нормандского формата? Если участники нормандского формата будут "за", Украина точно поддерживает. Или же это будет в другом формате - думаю, это вопрос переговоров и госпожи Меркель [c Байденом], и у меня тоже будет встреча, я тоже буду поднимать с ним этот вопрос", - сказал Зеленский.

Напомним, что с этой темой Зеленский выступает уже давно, однако другие участники "четверки" ни разу пригласить США к переговорам не соглашались.

Хотя, на самом деле, американцы могут войти в Нормандский формат только с одной целью - побудить теми или иными методами Украину выполнить политическую часть Минских соглашений.

В любом другом случае присутствие США на переговорах по Донбассу будет бессмысленно и никак на процесс не повлияет.

Но вряд ли у Зеленского столь упорно зовут за стол переговоров американцев, чтоб выслушивать от них требования по Минским соглашениям (да и сами американцы пока не демонстрируют желание как то давить на Украину).

Так что по поводу привлечения Вашингтона к переговорам - это, скорее всего, пока что всего лишь очередная ритуальная фраза, призванная создать иллюзию какого-то движения в тупике по Донбассу.

Еще важное из сказанного Меркель - это необходимость ввести в украинское законодательство формулу Штайнмайера, которая предусматривает то же, что и кластеры: сначала выборы, потом граница. Украина, к слову, согласовала формулу еще осенью 2019 года - то есть еще при Зеленском - но так никуда ее не внесла.

То есть этот момент прозвучал довольно ритуально. И, похоже, главной темой был все же "Северный поток-2".

По нему как раз было больше всего вопросов. В том числе и по поводу возможных компенсаций.

"Уверены ли вы, что будут гарантии, что Украина останется транзитной страной, потому что просто верить для украинцев очень сложно?", - спросила у Меркель украинская журналистка, приводя в пример нарушение гарантий Будапештского меморандума после аннексии Крыма.

Канцлер ответила довольно неопределенно. Она сказала, крымских событий никто не ожидал. А нынешние гарантии Украине будут, но только в части транзита газа.

"Мы с европейской стороной вели переговоры, чтобы транзит до 2024 года сохранился. И это все относится ко всему газу, не только к Северному потоку-2, это и Северный поток-1. Это все входит в пакет. И мы как Европейский союз и Германия, думаю, этого достигнем. У нас есть определенная сила. Мы обещали это Украине и мы это выполним", - сказала Меркель.

Отметим - никто (включая Россию) не оспаривает то, что через Украину будет идти транзит газа вплоть до истечения срока действующего контракта в 2024 году. Вопрос в том, что будет после этой даты. Продолжится ли транзит и на каких условиях? Но на него никакого ответа не прозвучало.

Журналисты также спросили у Зеленского - что ответила Меркель на аргументы украинских властей против Северного потока-2.

Президент Украины сказал, что для него вопрос строительства и запуска СП-2 это, прежде всего, вопрос безопасности и предоставления соответствующих гарантий. И потому он хочет, чтоб этот вопрос обсуждали на высоком уровне - причем не только с Германией и ЕС, но и с Россией в рамках "Нормандского формата"

"По поводу этой идеи мы только начали дискутировать, я не получил ответа от мадам Меркель", - с ноткой обиды сказал Зеленский. Иными словами, вопрос обсуждался тет-а-тет, но Меркель от вопросов украинского президента ушла. Или ответила отказом.

Журналисты затем уточнили, поддерживает ли Ангела Меркель обсуждение "Северного потока - 2" в рамках нормандского формата или нет.

Ответ Меркель был скорее отрицательным.

"Формально энергетическая безопасность не относится к нормандскому формату. Когда мы вчетвером встречаемся, то мы говорим и об энергетике. Но это не есть часть Минских соглашений. Немецкая сторона считает, что Украина должна оставаться транзитной страной. Что касается США, я с президентом Байденом буду говорить, будут ли готовы документы об общей позиции (по "Северному потоку-2" - Ред.). Но я не уверена, но может какие-то детали будут", - ответила Меркель.

То есть, максимум компенсаций, который пока обещают немцы - это сохранение части транзита через Украину до конца действия контракта с "Газпромом" (то есть до 2024 года).

Другими словами, судя по публичным выступлениям, Зеленский не только не добился от Германии пересмотра отношения к "Северному потоку-2" (что изначально выглядело нереально), но даже и не получил никаких гарантий реальных компенсаций Украине после запуска СП-2.

Возможно, какие-то компенсации по итогу все-таки, как минимум пообещают (по крайней мере, так пишут немецкие СМИ). Но, судя по всему, это будет предметом разговора Германии не столько с украинскими властями, сколько с США. Но, как следует из заявления Меркель, с этим тоже все не очень определенно.

Брифинг Зеленского и Меркель 12 июля 2021