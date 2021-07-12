Народному депутату от партии "Слуга народа" Евгению Брагару, 3 июля остановленному в Киеве по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения, вернули отобранные водительские права.

Об этом парламентарий сообщил 12 июля в своем Фейсбуке.

Напомним, на позапрошлой неделе "слугу" остановили в Дарницком районе патрульные на его иномарке Toyota Camry. По убеждению павоохранителей, Брагар управлял транспортом под запрещенными веществами. Нардеп в свою очередь, обвинил их в вымогательстве взятки.

Теперь он рассказал, что в субботу получил отрицательный тест на наличие наркотиков или алкоголя в крови из государственной медицинской лаборатории на Петра Запорожца, 20.

"Уже сегодня я забрал свое водительское удостоверение. Эпопея с обвинениями в наркомании за рулем уже официально завершена", - написал Брагар.

И все же у него остались некоторые вопросы.

"Первый из них, почему настолько сильно была затянутая процедура сообщения результатов теста. Кулуарно об отрицательном результате мне стало известно еще 4 июля, но при этом еще почти неделю тянули с официальным заключением. Я считаю, что это связано с желанием ряда лиц затянуть этот процесс и завершить историю по-тихому, не вредя "чести мундира". Кроме того, вопрос есть к самим патрульным. Вопросы касаются превышения служебных полномочий и вымогательства взятки. По итогам моих заявлений в ГБР было зарегистрировано производство по двум патрульным. Надеюсь, они больше никогда не будут "кошмарить" и требовать взятки на дороге", - заявил Брагар.

Результаты теста и права нардепа. Фото: Фейсбук

Ранее "Страна" сообщала, что в патрульной полиции Украины пообещали проверить законность действий патрульных, которые остановили Брагара.

А позже стало известно, что остановивших нардепа копов отстранили от работы.