Бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает заслуженной выплату премий себе и руководству компании на фоне миллиардных убытков компании.

Об этом он заявил в интервью изданию Liga.net.

"Менеджмент "Нафтогаза" по итогам 2020 года выполнил все главные поставленные перед ним задачи. Кто-то выполнил хорошо, кто-то плохо. Все зафиксировано во внедренной системе управления талантами (TMS)", - сказал Коболев.

При этом он добавил, что каждый из директоров и членов правления получил премии в пределах максимально разрешенного лимита.

Также Коболев заявил, что прибыльность в отдельно взятом году не является главным показателем эффективности компании.

"Говоря проще, разумного акционера в первую очередь интересует денежный поток, который генерирует бизнес сейчас и будет генерировать в будущем. По этим показателям команда "Нафтогаза" сработала на отлично. "Нафтогаз" за 2020 год выполнил свои обязательства по чистым трансферам (денежным переводам в бюджет) на 100%", - подытожил он.

Напомним, ранее действующий руководитель НАК Юрий Витренко призвал руководство компании к большей прозрачности в вопросе начисления премий и зарплат. Он заявил, что высшее руководство НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году, когда компания понесла убытки суммой около 19 миллиардов гривен, получало многомиллионные бонусы. При этом Андрей Коболев в прошлом году получил $12,7 миллионов компенсации.

В свою очередь Коболев заявил, что с марта 2020 года не получал миллионных компенсаций от компании. В "Нафтогазе" же заверили, что выплата вознаграждения проводилась.