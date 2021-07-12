Во вторник, 13 июня, в Украине снова ожидается жаркая погода с грозовыми дождями, которых удастся избежать лишь восточным регионам, а также юго-востоку и частично северу. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью кратковременные дожди, грозы и местами порывы до 15-20 м/с ожидают на юге страны, в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях. А днем ими будет накрыто практически все правобережье Украины. Ветер прогнозируют восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха опустится до +15-20 градусов, на побережье морей до +24. В дневные часы воздух снова раскалится до +28-33. Лишь в Винницкой и Хмельницкой областях местами будет свежее - до +25-27. А в Карпатах ночью +8-13°, днем ​​+18-23 градуса.

В Киеве и области 13 июля прогнозируют местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью +15-20 градусов, днем +​​28-33. В Киеве ночью +18-20, днем +​​30-32 градуса.

Температура воды в реке Днепр 12 июля состоянию на 8:00 составляла +26 градусов, уровень воды 448 см.

Ранее "Страна" писала о том, что Укргидрометцентр анонсировал знойное лето с 40-градусной жарой.

Также мы сообщали, что в США в Долине смерти жара достигла рекордных 54 градусов.