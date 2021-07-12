Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал не допустить внесение в законопроект № 5551-2 поправок, по которым смягчаются некоторые нормы дискриминационного закона о тотальной украинизации.

Об этом он написал 12 июля в своем Фейсбуке.

"Так, предлагается установить, что требования к созданию или комплектования и/или пакетирование телерадиопрограмм и/или передач (фильмов) и их распространение (распространение и демонстрирование) телерадиоорганизациями (осуществление вещания) устанавливаются исключительно законодательством о телевидении и радиовещании. То есть фактически сферу телевидения и радиовещания хотят вывести из-под действия закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", - пояснил уполномоченный.

Кроме того, предлагается также вернуть русский язык в образовательный процесс и отменить штрафы за нарушение языкового закона в сфере услуг.

Все это сильно не нравится Кремню и он призвал "быть начеку, чтобы не допустить скрытых манипуляций с законодательством".

Пост Креминя прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

Вслед за "Голосом" и партией Порошенко "мовный" уполномоченный Креминь также бьет во все колокола по поводу планов "слуг" проголосовать за отмену ряда норм закона о тотальной украинизации (в части озвучки фильмов, языка обучения в школах, а также штрафов за нарушение языкового законодательства в сфере услуг). Требует не допустить принятия. В общем, накал зрады серьёзный. Расчёт у националистов видимо на то, что "слуги" вновь испугаются и не решатся внести изменения в закон", - пишет канал.

Ранее "Страна" писала, что президентская фракция пыталась отменить или хотя бы отложить украинизацию фильмов, сериалов и концертов, но в итоге отставила эту затею, и разбирались, почему.

Мы также сообщали, что "Слуги народа" в этот четверг все же попытаются смягчить закон о тотальной украинизации.