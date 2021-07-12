Президент Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Германии, прокомментировал затягивание принятия Украины в НАТО. По его мнению, от этого страдает сам Альянс.

Об этом глава государства заявил в интервью литовскому публичному вещателю LRT.

Журналист спросил Зеленского, чувствует ли он разочарование из-за того, что Украину не принимают в Альянс, и осознает ли, что все еще может что-то сделать, чтобы убедить НАТО принять страну.

"Я считаю, что это в первую очередь несправедливо по отношению к Альянсу. Это показывает степень уважения к этому институту, к силе его обещаний, к словам этого института или его представителей. Мне кажется несправедливым, когда страдают другие союзники, потому что многие союзники и, думаю, руководство Североатлантического союза, рассматривают Украину как члена НАТО. Все они. Но поскольку это не всеобщая позиция и некоторые страны не хотят этого - Украина не входит в Альянс и не получила членство. Я считаю, что это большая ошибка не только в отношении репутации Альянса, но и его мощи", - ответил президент.

В последнее время Зеленский очень часто поднимает тему вступления Украины в НАТО, хотя Запад открыто дает Киеву понять, что нашу страну туда сейчас не примут. Так, неделю назад президент упрекнул страны, не поддерживающие вступление Украины в НАТО и ЕС, погибшими на Донбассе военными.

А в середине июня Зеленский утверждал, что Украина заслуживает быть в НАТО больше, чем многие страны Евросоюза.