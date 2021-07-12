После суборбитального полета британского миллиардера Ричарда Брэнсона, который состоялся 11 июля мэр Днепра Борис Филатов напомнил, что также является обладателем билета в космос, который он приобрел еще в 2009 году. 12 лет назад тогда еще адвокат Филатов заплатил $200 тысяч за суборбитальный полет от компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, а также прошел базовый курс астронавтов в NASA. Теперь, если все пройдет удачно, то он станет первым космическим туристом в истории независимой Украины.

Филатов уточнил, что ждал этого момента долгие годы, хотя в проект никто не верил, а полет в космос откладывался более 10 лет.

"Майдан, война, выборы, политика, депутатство, две каденции мэра, эпидемия. Но я знал, что этот момент обязательно наступит", - написал он.

В комментарии "Стране" Борис Филатов уточнил, что уже "пошел обратный отсчет" до его полета в космос.

"15 числа буду разговаривать с Ричардом (Брэнсоном, основателем корпорации Virgin Group - Ред.) и буду знать детали точнее", - сообщил Филатов.

Он добавил, что костюм для полета пока находится у Virgin Galactic, но у Филатова есть тренировочный костюм, а также сертификат подготовки в NASA. Он проходил подготовку к космическому полету в Пенсильвании, в учебном центре NASTAR в 2013 году.

Полет был надолго отложен из-за крушения корабля SpaceShipTwo (он принадлежал компании Ричарда Брэнсона Virgin Galactic) в 2014 году, когда один из пилотов погиб, а второй получил серьезные травмы.

Ранее "Страна" писала о том, что после полета Брэнсона глава Роскосмоса призвал олигархов вкладываться в развитие космоса.

Также мы сообщали, что вслед за Брэнсоном в космос отправится еще один миллиардер, который возьмет на борт корабля 82-летнюю летчицу.