Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает невозможном блокировку в Украине социальной сети Facebook. Вместе с тем, он считает необходимым бороться с людьми, которые в этой соцсети распространяют сообщения с критикой государства и шагов власти.

Об этом Данилов заявил на брифинге 12 июля.

"Вы представляете, что говорите? Как в Украине заблокировать Facebook. Это невозможно", - ответил Данилов на вопрос журналиста о том, рассматривается ли возможность заблокировать полностью Telegram или Facebook

По его словам, в Facebook есть люди, которые "занимаются политической грязью" по отношению к Украине и ее руководству. Но в сравнении с общим числом украинских пользователей их немного.

"Как с ними бороться? Мы рассматриваем определенные процессы, как бороться именно с этими людьми. Но как заблокировать полностью Facebook - я считаю это просто невозможно", - добавил Данилов.

Напомним, Данилов опроверг создание в Украине реестра запрещенных сайтов

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