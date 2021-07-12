Владимир Путин, как и обещал во время "Прямой линии", написал статью об Украине. Ее опубликовали на сайте Кремля под названием "Об историческом единстве русских и украинцев".

Стилистика заголовка отсылает к программным статьям, которые писали советские руководители по разного рода глобальным вопросам. То есть перед нами - подробное изложение российского взгляда на украинский вопрос.

Начинается оно с обширного экскурса в историю и заканчивается выводами на будущее.

"Страна" проанализировала статью Путина.

Появление Малороссии

В начале материала российский президент изложил доказательства своего тезиса "русские и украинцы - один народ".

Эти слова Путин многократно повторял в своих публичных выступлениях, а президент Украины недавно даже ответил на них и заявил, что народы это разные. Хотя сам, еще не будучи президентом, почти дословно повторял то, о чем говорил Путин.

Чтобы доказать свою правоту, российский президент обратился к истории. Он напомнил, что нынешние русские, украинцы и белорусы вышли из единого древнерусского корня, ими правила одна династия - Рюриковичи, вместе они получили православную веру и создали церковно-славянский язык.

В этой связи Путин заявил, что Киев был главным городом Руси и по праву считался "матерью городов русских".

После нашествия татар северо-восточная Русь попала под их владычество и обладала, по словам Путина, ограниченным суверенитетом. В юго-запад вошел в Литовское княжество, которое "в исторических документах называлось Великим Княжеством Литовским и Русским".

"Важно отметить, что и в западных, и в восточных русских землях говорили на одном языке. Вера была православной. Вплоть до середины XV века сохранялось единое церковное управление", - подчеркнул Путин.

Далее он говорит, что Москва стала "собирателем" русских земель после раздробленности по одной просто причине - она сумела раньше других сбросить иноземное ярмо и стать независимым княжеством. Тогда как на западе Литва подчинилась Польше, переняв католичество.

После этого началось ущемление православных, ополячивание и латинизация. Историческим ответом на это стало восстание под руководством Богдана Хмельницкого. Накануне которого с поляками запорожцы пытались договориться по-хорошему. Тут Путин обращает внимание, что сами они называли себя русскими.

"В прошении Войска запорожского королю Речи Посполитой в 1649 году говорилось о соблюдении прав русского православного населения, о том, чтобы "воевода Киевский был народа русского и закона греческого, чтобы не наступал на церкви божии…".

"В обращениях и к польскому королю, и к русскому царю запорожцы называли, определяли себя русскими православными людьми", - пишет Путин.

Описывая события Переяславской Рады, президент России акцентирует на том, что процесс этот был максимально демократическим - сначала прошение казаков, потом утверждение Земским собором в Москве, потом утверждение Переяславской Радой, а после этого - "послы Б. Хмельницкого и Москвы объехали десятки городов, включая Киев, жители которых принесли присягу русскому царю".

Несмотря на то, что гетманы периодически "отлагались" от Москвы, народ поддерживал иную точку зрения, поэтому Киев и окружающие его земли, а также Запорожье вошли в состав России. Эта территория получила название Малой Руси или Малороссии, а украинцами тогда называли людей, кто служил на защите пограничья.

Затем, по мнению Путина, Левобережная Украина стала развиваться, а на правом берегу "реставрировались старые порядки, усилился социальный и религиозный гнёт". В Малороссию "переселялись жители с другого берега Днепра. Они искали поддержки у людей одного языка и, конечно, одной веры".

Именно поэтому позже население Малороссии не поддержало массово Мазепу, говорит Путин. В дальнейшем украинские элиты получили высокий статус в Российской империи и занимали в ней ключевые позиции. Та же история повторилась и с СССР, где почти 30 лет правили два генсека, связанные с Украиной - Хрущев и Брежнев.

Рождение Новороссии и казус Галичины

Далее Путин пишет, что по итогам войн с Турцией, Россия возвратила себе Крым и Причерноморские степи, где начали строить города Новороссии.

Позже, после разделов Польши, российская империя вобрала в себя почти все земли нынешней Украины, кроме Галичины и Закарпатья, которые достались Австрии.

Но и тогда, говорит Путин, между жителями Великороссии и запада Украины было столько же общего, сколько между севером и центром Италии. Отмечает хозяин Кремля и различия: "за многие века раздробленности, жизни в разных государствах возникли региональные языковые особенности, го́воры". Но для президента России это именно особенности, а не коренные различия.

Далее он подчеркивает, что на подконтрольной Российской империи территории Украины сосуществовали десятки народов - "крымские татары, армяне, греки, евреи, караимы, крымчаки, болгары, поляки, сербы, немцы ", которым никто не мешал хранить свои традиции.

При этом Путин вспомнил и о распоряжениях, которые блокировали развитие украинской культуры - Валуевский циркуляр 1863 года, и Эмский акт 1872 года, ограничивавшие издание и ввоз из-за границы религиозной и общественно-политической литературы на украинском языке. "Не собираюсь ничего идеализировать", - заявил он.

"Но здесь важен исторический контекст. Эти решения принимались на фоне драматических событий в Польше, стремления лидеров польского национального движения использовать "украинский вопрос" в своих интересах. Добавлю, что художественные произведения, сборники украинских стихов, народных песен продолжали издаваться", - пишет президент РФ.

С этого момента Путин ведет к тому, что любые украинские телодвижения против России инспирировались извне - то поляками, то австрийцами, которые решали свои внешнеполитические задачи.

"Россия была ограблена"

Российский президент пишет, что Австрийская империя в конце XIX века начала поддерживать украинский национализм. А во время Первой мировой войны галичан за сочувствие России бросали в концлагеря.

Появление и крах Украинской народной республики - УНР - Путин использовал как доказательство, что внешнее управление со стороны Запада ни к чему хорошему не ведет.

"Тем, кто сегодня отдал Украину под полное внешнее управление, нелишне вспомнить, что тогда, в 1918 году, подобное решение оказалось роковым для правящего в Киеве режима. При прямом участии оккупационных войск Центральная Рада была свергнута, а к власти приведён гетман П. Скоропадский, провозгласивший вместо УНР Украинскую державу, которая находилась, по сути, под германским протекторатом", - описал фабулу тех событий автор статьи.

Дальнейшее падение всех форм украинской государственности 1917-1918 годов Путин объясняет тем же фактором: "прогибом" перед внешними силами. Например, сдачей полякам территорий ЗУНР Симоном Петлюрой по договоренностям апреля 1920 года.

Но особо досталось вождям большевиков. Которые, по мнению Путина, "вталкивали" в УССР республики, которые ориентировались на коммунистическую Москву.

В этом контексте он вспомнил Донецко-Криворожскую республику, которая просилась в состав России, но Ленин настоял, чтобы эти обширные территории юго-востока стали частью Украины.

При этом Путин вспомнил, что поляки в последующие годы жестко подавляли национальные устремления украинцев на подконтрольных им землях бывшей ЗУНР, тогда как в СССР Украина пользовалась правами федерации. А в 20-х и 30-х годах политика коренизации дала невиданные ранее права украинскому языку - при этом в ущерб русскоязычному населению.

"Советская национальная политика – вместо большой русской нации, триединого народа, состоявшего из великороссов, малороссов и белорусов – закрепила на государственном уровне положение о трёх отдельных славянских народах: русском, украинском и белорусском", - пишет президент РФ.

Передача Украине федеративного и республиканского статуса с правом выхода из Союза оказалось "миной замедленного действия". "Она и взорвалась, как только исчез страховочный, предохранительный механизм в виде руководящей роли КПСС, которая в итоге сама развалилась изнутри. Начался "парад суверенитетов"".

То есть, по мнению Путина, национальная политика большевиков была ошибкой, поскольку она разделила "большую русскую нацию". Передачу Крыма Украине при Хрущеве он называет незаконной.

Также он критикует советскую власть за то, что не включила Подкарпатскую Русь в состав РСФСР или отдельной республикой Союза, как того просили местные жители.

После этого следует один из основных выводов статьи: "Современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной степени она создавалась за счёт исторической России. Достаточно сравнить, какие земли воссоединились с российским государством в XVII веке и с какими территориями УССР вышла из состава Советского Союза".

"Россия фактически была ограблена", - резюмирует Путин.

Какие выводы из истории делает Путин?

По итогам сказанного президент России делает несколько выводов, которые можно отнести уже и к современности.

Так, Путин говорит, что республики должны были выходить из Советского Союза в том виде, как они туда вошли. То есть без всех советских территориальных приобретений.

В случае Украины - это значит без Крыма (который был присоединен к УССР после создания Советского Союза).

Далее российский президент пишет, что, несмотря на это, Россия поддерживала Украину после обретения независимости и дотировала ее низкими ценами на газ. А все экономические проблемы Киева Путин объясняет тем, что Украина порвала связи с Россией и потеряла тем самым значительную часть своей индустрии. "Украинские власти растранжирили, пустили на ветер достижения многих поколений", - считает он.

Свернуть экономическое сотрудничество с Россией Украину подталкивали США, пишет Путин, снова возвращаясь к теме внешнего управления.

"Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция "Украина – не Россия" уже не устраивала. Потребовалась "анти-Россия", с чем мы никогда не смиримся", - считает президент РФ.

Последняя фраза намекает на то, что превратить Украину окончательно в "анти-Россию" Путин не даст.

Далее он перешел к тому, что украинцам насильственно меняют идентичность, забирая у них русский язык. И упрекнул Зеленского, что он не выполнил своих обещаний.

"Основным предвыборным лозунгом действующего президента (Украины - Ред.) было достижение мира. Он на этом пришёл к власти. Обещания оказались враньём. Ничего не изменилось. А в чём-то ситуация на Украине и вокруг Донбасса ещё и деградировала", - пишет Путин.

Затем он рассказал, что Украина находится под внешнем управлением, о засилье националистов, об антироссийской политике украинской власти и, в конце концов, написал, пожалуй, ключевую фразу статьи:

"Все ухищрения, связанные с проектом "анти-Россия", нам понятны. И мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России. А тем, кто предпримет такую попытку, хочу сказать, что таким образом они разрушат свою страну".

Под "такой попыткой" вероятно понимается ситуация, при которой Украина попытается вернуть Донбасс или Крым силой или же создать иное напряжение в отношениях с Россией на более высоком уровне, чем оно уже существует сейчас. Например, разместит военные базы НАТО на своей территории.

Ну а заканчивает статью Путин на удивление мирной фразой: "И скажу одно: Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной". А какой быть Украине – решать её граж­данам".

Что стало понятно из этой статьи?

Множественные экскурсы в историю выглядят как "таблетка для памяти" прежде всего для украинцев, которым в последние годы рассказывают совсем о других трактовках прошлого.

Также на них направлены многочисленные упоминания о том, что при СССР и в сотрудничестве с Россией в разные периоды простому народу в Украине жилось гораздо лучше.

Но остальные мессиджи послания направлены скорее на Запад. Путин почти прямым текстом говорит, что Москва не даст превратить Украину в "анти-Россию". И угрожает в противном случае "разрушением страны".

Причем территориальные границы этого разрушения глава Кремля видит по тем областям, которые, по мнению Путина, большевики отобрали у России и передали Украине. В частности, области юго-востока (в этом смысле показательно отдельное упоминание Донецко-Криворожской республики, куда входил не только Донбасс, но и Харьков, и Днепр, и, как понятно из названия, Кривой Рог - родной город президента Зеленского).

Также российский президент достаточно подробно упоминает о западных попытках сделать из Украины плацдарм против России. В том числе путем затягивания процесса по Минским соглашениям, которые Киеву позволяют не исполнять США и Европа.

Из чего он сделает вывод, что Донбасс Украине не нужен.

Ну и затем упомянутая выше фраза об использовании Украины против России, что может привести к "разрушению страны".

Причем она, очевидно, тоже предназначена не столько для Киева, сколько для Запада. То есть, если США попытаются использовать Украину для нанесения удара по России (как в трактовке Кремля это хотели сделать весной этого года, готовя наступление на Донбассе), то ответ будет куда более жесткий, чем в 2014 году.

Ну а если с Россией Украина и Запад начнут договариваться о мирном сосуществовании и разрешении существующих конфликтов, то все будет более-менее спокойно, так как "Россия никогда не была и не будет анти-Украиной". А там дальше жизнь покажет в какую сторону повернуться отношения.