Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов опроверг информацию о том, что возглавляемый им орган планирует создать реестр запрещенных в Украине сайтов.

Об этом Данилов заявил в ходе онлайн-брифинга.

"Вы помните, что один молодой человек, который по просьбе своей организации включен в рабочую группу, заявил о том, что якобы аппарат СНБО должен создать какой-то санкционный реестр с запретом СМИ - это совершенно не отвечает действительности… Мы этим вопросом не занимаемся", - сказал он.

При этом Данилов добавил, что СНБО в настоящее время приводит в соответствие список СМИ, которые уже не первый год находятся под санкциями.

"Но нормативно-правовой инструмент, каким образом к ним должны быть применены эти санкции, не разработан", - добавил секретарь СНБО.

По его словам, речь идет о техническом и технологическом обеспечении этого процесса.

"Это не о свободе слова, это не какие-то ограничения, это те (СМИ - Ред.), по отношению к которым (санкции - Ред.) уже введены. Провайдеры должны все это отработать для того, чтобы мы были уверены, что они не работают на нашей территории", - сказал Данилов.

При этом он напомнил, что речь идет о большом перечне, среди которых телеканалы NewsOne и ZIK, а также социальные сети.

Также Данилов добавил, что СНБО рассматривает вопросы "негативных процессов", которые происходят в Facebook, Telegrame, но речи о блокировании этих приложений быть не может.

"Заблокировать полностью Facebook - я считаю, что это просто невозможно", - сказал он.

Напомним, 9 июля член Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев, который вошел в рабочую группу СНБО, заявил, что Совет национальной безопасности и обороны принял решение о создании в Украине реестра запрещенных сайтов. По его словам, туда могут занести около 400 ресурсов.

Также Тульев добавил, что создание в Украине реестра, куда будут вносить неугодные сайты, - политически решенный вопрос, осталось только решить технический момент.