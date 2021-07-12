Украина готова согласиться на завершение строительства и дальнейшее функционирование газопровода "Северный поток-2" в случае, если по контроль Киева вернутся территории Донбасса и Крым.

Такую позицию украинских властей выразил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров в Берлине перед встречей главы государства с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Он (Зеленский - Ред.) едет на эту встречу (с Меркель - Ред.) подготовленным (будет говорить) о вреде проекта "Северный поток-2" как для Украины, так и для Европы. Он (Зеленский - Ред.) не устает говорить, что вред этот будет не только экономическим, но и в сфере безопасности, что многие страны попадут в зависимость от российского газа", - сказал представитель главы государства в эфире канала "Украина 24".

Никифоров добавил, что позиция президента заключается в том, что "Северный поток-2" - это уже давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности, поэтому ни о каких "экономических компенсациях" не будет идти и речи.

"Президент Владимир Зеленский пытается остановить строительство "Северного потока - 2". Если же не удастся это сделать, то компенсации, опять же, не говорим о компенсациях, говорим об определенных гарантиях, гарантиях безопасности, скорее всего, если речь пойдет о них, то эти гарантии будут касаться возвращения тем или иным образом временно оккупированных территорий", - сказал Никифоров.

Также он добавил, что Зеленский намерен бороться за остановку "Северного потока-2" даже после введения объекта в эксплуатацию.

Напомним, в день визита Зеленского в Германию немецкие власти напомнили, что выступают категорически против остановки строительства трубопровода.

Ранее мы писали, что Германия рассматривала возможность компенсации украинской стороне запуска "Северного потока-2" и даже подготовила несколько предложений. По данным источников, немецкая сторона готова вложить миллиарды в ремонт изношенной газотранспортной сети Украины, а также предложить Киеву вовлечение в проекты водородной энергетики и транзита в Европу водорода.

Также мы сообщали, что "Северный поток-2" собираются полностью достроить к концу августа.