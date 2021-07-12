Президент РФ Владимир Путин написал анонсированную им статью об историческом единстве русских и украинцев. Ее текст на русском и украинском языках доступен на сайте Кремля.

О написании статьи стало известно во время прямой линии Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что глава России самостоятельно работает над статьей об Украине.

Владимир Путин выразил надежду на то, что с его статьей ознакомятся граждане в обеих странах.

"Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духов­ного прост­ранства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию. Это, прежде всего, последствия наших собст­венных ошибок, допущенных в разные периоды", - говорится в тексте статьи.

По отраженному в статье мнению Путина, современная Украина - "целиком и полностью детище советской эпохи", создававшееся во многом за счет России.

"И скажу одно: Россия никогда не была и не будет "Антиукраиной". А какой быть Украине - решать ее гражданам", - говорится в статье Путина.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле заявили, что преследование Зеленским политических оппонентов затрудняет подготовку его встречи с Путиным.

Также мы сообщали, что в Кремле не ведут никакой подготовки к встрече Путина с Зеленским.