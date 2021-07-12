В Испании трагически погибла украинка. Женщина утонула в море.

Об этом сообщило издание Высокий замок.

47-летняя женщина, которую звали Ирина, жила в Испании вместе со своей семьей. Украинка вышла замуж за местного мужчину и родила двоих детей. В день трагического события женщина и ее семья поехали на море.

Ирина и ее 6-летний сын пошли плавать, внезапно их накрыла волна. Украинка успела позвать на помощь. Муж сразу бросился к воде, но он сумел вытащить из моря только сына, женщина утонула из-за еще одной волны, которая сбила ее с ног.

Погибшая украинка была родом из Тернопольской области, города Бережаны. Ее тело уже доставили из Мадрида на родину для захоронения.

Издание сообщает, что погибшая украинка знала иностранные языки, она окончила школу с золотой медалью и получила диплом с отличием во Львовской коммерческой академии. Соседи Ирины, рядом с которыми она жила до переезда в Испанию, называют погибшую "уникальным человеком".

Решение о захоронении украинки на родине приняли ее родители, которые часто приезжали к ней в Испанию и помогали воспитывать своих внуков.

Ранее мы писали о том, что 8 июля судья из Черкасской области Наталья Кирилюк погибла во время отдыха в Греции. По неофициальным данным, 48-летняя женщина утонула во время купания в море.

Это уже не первый случай трагической гибели украинцев на отдыхе за рубежом. В частности, в конце мая в Египте при плавании с аквалангом погиб бывший глава украинской разведки Виктор Гвоздь. "Страна" также писала об этом.