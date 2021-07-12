Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Берлине не обсуждал с федеральным президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером ни его формулу по урегулированию ситуации на Донбассе, ни строительство "Северного потока-2".

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

"С Франк-Вальтером Штайнмайером не обсуждался вопрос "формулы Штайнмайера (...) Боюсь ошибиться, но если (Зеленский с Штайнмайером) и говорили про "Северный поток-2", то бегло. В основном говорили про газопровод с Армином Лашетом (претендентом на пост канцлера Германии от ХДС/ХСС) и будем говорить с (действующим канцлером ФРГ) Ангелой Меркель", - сказал он.

В то же время Никифоров рассказал, какие темы поднимались на сегодняшних переговорах Зеленского со Штайнмайером.

"Говорили о ситуации с пандемией, ход вакцинации в Германии, Украине, реформы. Особенно бундеспрезидента заинтересовала реформа деолигархизации. Он выразил надежду, что она сделает инвестиционный климат в Украине более прозрачным, привлекательным для немецких компаний. И это приведет к большему потоку инвестиций", - сказал он.

Также Никифоров сказал, что президент Украины не собирается поднимать в разговоре с Меркель вопрос компенсаций из-за постройки "Северного потока-2".

Напомним, что в день визита Зеленского в Германию немецкие власти решили в очередной раз напомнить, что их отношение к СП-2 неизменно.

Также недавно стало известно, что Германия рассматривала возможность компенсации украинской стороне запуска "Северного потока-2" и даже подготовила несколько предложений. По данным источников, немецкая сторона готова вложить миллиарды в ремонт изношенной газотранспортной сети Украины, а также предложить Киеву вовлечение в проекты водородной энергетики и транзита в Европу водорода.

Ранее компания-оператор проекта сообщила, что "Северный поток-2" собираются полностью достроить к концу августа.

Также мы сообщали, что сегодня вечером Ангела Меркель встретится с Владимиром Зеленским в Берлине, где обсудят проблемы Донбасса, старт "Скверного потока-2" и внедрение реформ в Украине.