Президент Украины Владимир Зеленский, которого сегодня в Берлине примет канцлер Германии Ангела Меркель, не собирается обсуждать вопрос компенсации за старт "Северного потока-2", а нацелен во время переговоров добиться остановки этого проекта.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров.

"Позиция Владимира Зеленского такова, что "Северный поток - 2" - это уже давно не экономический вопрос, а вопрос безопасности. Потому, думаю, про какие-либо экономические компенсации речи не будет идти. Президент Украины пытается остановить строительство "Северного потока - 2". Если не удастся это сделать, то тогда мы говорим про гарантии безопасности - возвращение временно оккупированных территорий, а не денежную компенсацию", - заявил Сергей Никифоров.

Напомним, что в день визита Зеленского в Германию (во время которого, как заявляет президент Украины, он хочет отговорить немцев от строительства Северного потока-2) немецкие власти решили в очередной раз напомнить, что их отношение к СП-2 неизменно.

На днях стало известно, что Германия рассматривала возможность компенсации украинской стороне запуска "Северного потока-2" и даже подготовила несколько предложений. По данным источников, немецкая сторона готова вложить миллиарды в ремонт изношенной газотранспортной сети Украины, а также предложить Киеву вовлечение в проекты водородной энергетики и транзита в Европу водорода.

Как сообщалось, "Северный поток-2" собираются полностью достроить к концу августа.

Также мы сообщали, что вечером в понедельник, 12 июня, Ангела Меркель встретится с Владимиром Зеленским в Берлине, где обсудят проблемы Донбасса, старт "Скверного потока-2" и внедрение реформ в Украине.