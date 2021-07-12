Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании, которое пройдет в пятницу, 16 июля, рассмотрит вопрос введения новых санкций. Соответствующие санкционные списки уже формируются.

Об этом на брифинге в Киеве заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Будут ли введены санкции в эту пятницу? Санкционные вопрос на этой неделе будет рассматриваться. Я не могу сказать, кто там будет, но сейчас соответствующие ведомства уже формируют списки", - сказал он.

Также очередное заседание СНБО впервые пройдет за пределами Киева.

"На эту пятницу Владимир Зеленский принял решение о проведении заседания СНБО. Оно будет проведено в одном из областных центров, где именно - станет известно завтра. Повестка дня уже составлена президентом. Это будет первое выездное заседания СНБО, которое будет происходить непосредственно в регионе", - заявил Данилов.

Напомним, 18 июня секретарь СНБО Данилов сообщил, что на ведомство ввело санкции против бизнесменов Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

Позже Совет национальной безопасности и обороны, кроме Фирташа и Фукса, ввел санкции против еще двух человек - российского политика Сергея Чемезова и российского миллиардера Михаила Шелкова, а также против российского миллиардера и крупнейшего производителя титана Михаила Шелкова.

Помимо этого, СНБО ввел санкции против 100 украинских граждан, против которых ранее ввело санкции Министерство финансов США. всего под санкциями США находятся 134 гражданина Украины. Из них 130 находятся под ограничительными мерами Министерства финансов США, а 4 под санкциями Госдепа США (один из них это Игорь Коломойский).