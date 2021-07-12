Кубу, где весной завершилась более чем полувековая эпоха правления семьи Кастро, потрясли масштабные протесты против коммунистического правительства страны.

Тысячи кубинцев вышли на улицы в разных городах, включая Гавану, протестуя против карантина, который продолжался месяцами. Социальный взрыв вызвала нехватка продуктов, лекарств и растущий дефицит электроэнергии с начала пандемии.

Люди скандируют "Свободу!", "Нет диктатуре!", "Мы не боимся!" Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал сторонников власти выходить на улицы "для защиты завоеваний революции", в стране отключают интернет.

Антиправительственные демонстрации - большая редкость для Кубы. Последние подобные выступления состоялись почти 30 лет назад.

С таким серьезным кризисом Куба в последний раз сталкивалась после распада СССР (долгое время Кубу тянул Советский Союз).

Куба чрезмерно зависит от импорта, на него приходится 80% потребляемых товаров. Эпидемию коронавируса в стране в основном удержали под контролем, но глобальный карантин остановил приток в страну туристов, а вместе с ними и валюты. Платить за импорт стало нечем, и магазинные полки опустели.

"Страна" разбиралась, что стоит за протестами на острове Свободы и к чему они приведут.

Что происходит на Кубе

В прошлом году на Кубе уже прошла "репетиция" протестов - первые за десятилетие демонстрации, возглавляемые "Движением Сан-Исидро". Недовольство общества вызвало задержание рэпера-оппозиционера Дениса Солиса. При этом в "Сан-Исидро" в основном входят деятели искусств, представители ЛГБТ и журналисты, которые ранее выступали лишь за свободу самовыражения на Кубе.

В ноябре минувшего года два десятка активистов забаррикадировались в штаб-квартире движения в районе Сан-Исидро в старой Гаване. Оппозиционеры объявили голодовку, требуя от кубинских властей освободить рэпера, осужденного на восемь месяцев за оскорбление представителей власти. На четвертый день полицейские и представители Минздрава Кубы проникли в помещение в связи с тем, что оппозиционеры не соблюдали меры по борьбе с коронавирусом, вывели активистов и препроводили по домам.

При этом оппозиционеры, несмотря на голодовку, активно работали в соцсетях, снимали видеоклипы. Это во многом подпитало протест.

Власти заявляют, что за движением, как и за нынешними протестами, могут стоять США. Диас-Канель обвинил Вашингтон и кубино-американскую мафию в подогревании обстановки на острове.

А советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил поддержку протестующим.

"США поддерживают свободу выражения и собраний на Кубе и будут осуждать любое насилия или нападение на мирных протестующих, которые осуществляют свои всеобщие права", - говорится в заявлении Салливана, опубликованном в "Твиттере".

По данным агентства Reuters, в Гаване были замечены автомобили силовых ведомств, оснащенные пулеметами.

Диас-Канель призвал коммунистов выходить на улицы и давать отпор протестующим. По его словам, пришло время защитить революцию.

"Мы готовы отдать свою жизнь. Им нужно перешагнуть через наши трупы, если они хотят встретиться с революцией. Мы готовы ко всему и будем драться на улицах", - заявил Диас-Канель в эфире государственного телевидения.

Эксперты не исключают, что за протестами могут стоять внешние силы.

"Во многих городах Кубы началось то, что мировые "демократические СМИ" спешат подать нам как "народное восстание". Толпы вандалов с флагами США швыряют камни в полицейские машины. У меня нет сомнений, что эти "стихийные протесты" и их информационное освещение тщательно планировались за рубежом. Пресса говорит, о том, что правительство Кубы "не справилось" с пандемией. На Кубе на сегодня чуть больше полторы тысячи умерших от коронавируса. В Чили - больше 33 тысяч, в Колумбии - 112 тысяч, в Перу - 187 тысяч. Куба создала пять единственных пока в Латинской Америке вакцин против ковида. Голод на Кубе - прямой результат санкций США. В отличие от других латиноамериканских стран, на улицах Кубы против демонстрантов - не танки, БТРы, вертолеты и минометы, а старенькие полицейские "Лады". Тем временем в мировой прессе поднимается волна публикаций о "зверских репрессиях режима", - сказал нам Олег Ясинский, живущий в Латинской Америке журналист, уроженец Украины.

"Мировые СМИ ждут на Кубе "небесной сотни", которой не будет"

Среди экспертов есть мнение, что подавление протестов может служить оправданием для введения новых санкций против Кубы, что может быть их реальной подоплекой.

"Никто не скрывает крайне сложной экономической, продовольственной и эпидемиологической ситуации на острове. Ее очевидные причины - усилившаяся в последние годы экономическая блокада со стороны США и пандемия, фактически лишившая Кубу основного источника валюты - туризма. Да, есть факторы бюрократии, ошибок управления и коррупции, но они - вторичны. Антиправительственные выступления в этот критический момент одновременно в разных точках острова, с нападениями на полицию и использованием флагов США, перетекающие в требования "гуманитарной интервенции" и - из США - "срочного введения международных сил на Кубу", лишают протесты какой-либо легитимности и превращают их - независимо от степени глупости, личных заблуждений или невежества участников - в соучастие в попытке переворота. Организаторам мероприятия срочно нужны мученики и жертвы для дискредитации власти и оправдания новых "санкций". В отличие от Чили, Колумбии и всех остальных - "судьбы демократи" на Кубе международной прессе небезразличны. В отличие от того, как происходит при массовых народных выступлениях в Чили или Колумбии, правительство Кубы призывает народ не "покинуть улицы", а выйти на них, чтобы защитить революцию, в стране, одной из немногих с мире сохраняющих настоящую государственную независимость, огромной ценой и несмотря ни на что. Мировые СМИ ждут на Кубе "небесной сотни", которой не будет", - полагает Ясинский.

Еда по талонам

Социально-экономическая ситуация на Кубе с начала пандемии действительно ухудшилась. Чтобы пополнить валютные запасы кубинские власти пошли на еще немыслимый ранее шаг: превратили часть государственных торговых точек в долларовые супермаркеты.

Расплачиваются там не купюрами, а только карточками - либо привязанными к кубинскому банковскому счету в иностранной валюте, либо же иностранными кредитными или дебитными картами, кроме выпущенных американскими банками.

"В обычных магазинах купить нечего - в основном майонез, крупа, соус. Те, у кого на руках доллары (в основном от американских родственников), покупают дефицит в валютных магазинах, там есть все - от мяса и сыра до шампуня. Наш знакомый кубинец, которому отец присылает доллары из США, скупается примерно два раза в месяц. Но валюту удается раздобыть далеко не всем кубинцам. Те, у кого долларов нет, ограничены едой по талоном - скудным набором по продуктовым карточкам, которыми люди пользуются уже 60 лет. Каждый кубинец с рождения приписан к бодеге - продуктовой лавке, где товары распределяются по символическим ценам. Предъявив там специальную книжечку (либрету), люди могут ежемесячно получать по скидке 3 кило риса, пакет макаронных изделий, 2 кило сахара, полкило фасоли, пол-литра соевого масла, пакет кофе, соль, пять яиц и немного куриного мяса, а также по 80 грамм хлеба на человека в день. Этих продуктов хватает примерно на две недели", - рассказала "Стране" о кубинском кризисе украинка Юлия Фернандес, которая живет в Гаване.

Но уровень жизни на Кубе в целом очень низкий.

"Часть кубинцев, в основном из незащищенных слоев, еле сводят концы с концами. Выживают за счет карточек на еду. Как и в Украине, тут туго приходится бюджетникам - учителям, врачам, полицейским, которые получают около 30 долларов в месяц. Конечно, они не часто могут позволить себе "предметы роскоши" типа чая и хорошего шампуня. В то же время многие подрабатывают ремесленничеством, мелким предпринимательством, которое легализировали буквально в этом году. Но честно заработать бизнесменам пока все еще очень сложно, ведь тут тоже есть "крышеватели", в том числе среди правоохранителей, которым нужно отстегивать. Поэтому многие уходят в тень. Часть кубинцев зарабатывает незаконными методами - браконьерством (ловят, например, лобстеров на продажу), мелким воровством. Еще одни перепродают карточки для пользования интернетом в общественных местах, занимают и перепродают места в очередях за продуктами. До пандемии неплохо жилось тем, кто работает в туризме (сотрудники гостиниц, официанты в ресторанах, водители), за счет чаевых. У них набегало до 300-400 долларов, но с падением потока туристов упали и доходы", - рассказывает Фернандес.