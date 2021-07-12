В понедельник и во вторник, 12 и 13 июля, синоптики прогнозируют поднятие уровня воды в реках во Львовской и Ивано-Франковской областях на метр.

Об этом сообщает Украинский Гидрометеорологический центр в Фейсбуке.

Сегодня и завтра на отдельных горных притоках Днестра в указанных областях в верховьях и на малых водотоках рек Закарпатья ожидается подъем уровней воды. При этом в Укргидрометцентре заверили, что природное явление не оставит после себя негативных последствий.

Также синоптики добавили, что в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, а в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней.

В связи с этим синоптики объявили желтый уровень опасности.

Напомним, 10 июля на Черногорском хребте в украинских Карпатах выпал снег. На опубликованных кадрах видно, что поверх зеленой травы выпал мелкий снег.

Также мы рассказывали, что несколько дней назад на Закарпатье из-за мощных ливней затопило дома. Также подтопило автомобильные дороги местного и государственного значения.