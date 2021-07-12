Украинские ппоизводители продуктов питания за год подняли цены на 31%
Оптовые цены производителей промышленной продукции в июне 2021 года в сравнении с июнем прошлого года выросли на 39,1%. Цены в пределах Украины выросли на 30,9%, за пределы Украины - на 72,9%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 29,8%, в том числе в пределах Украины - на 20,8%, за пределы Украины - на 60,3%.
Больше всего возросли цены в производстве сахара - на 65,7%, в том числе внутри Украины - на 73,5%.
Ранее мы писали о том, что потребительские цены в Украине за июнь выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. С начала года потребительская инфляция составила 8,3%.
Также "Страна" подробно писала о том, почему инфляция в Украине идет на рекорд и что будет с ценами дальше.