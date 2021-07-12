В Украине впервые в истории отечественного судопроизводства за наезд на человека наказали владельца электросамоката. Прецедент случился в Запорожье после года судебной тяжбы.

Шевченковский районный суд города Запорожья рассмотрел гражданский иск против владельца электрического самоката Хиаоmи Ми Electiric Scooter М365, который двигаясь по тротуару, совершил наезд на пешехода. Инцидент, в результате которого потерпевшей были нанесены телесные повреждения средней тяжести, произошел год назад - 2 июня 2020 года.

Суд признал электросамокат транспортным средством, то есть таким, что подпадает под действие пункта 11.13 Правил дорожного движения. Это означает, что ездить на электросамокатах по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещено.

Об этом сообщает издание "Я и закон".

Водителя самоката суд признал виновным в нарушении действующих правил на транспорте (ст. 291 Уголовного кодекса Украины) и назначил наказание в виде лишения свободы с испытательным сроком 1 год. Также суд удовлетворил гражданский иск и взыскал с обвиняемого 102 000 грн материального ущерба, 23 000 грн морального ущерба и 2000 грн расходов на юридическую помощь (в сумме 127 тысяч грн).

Как передает ТСН, виновницей инцидента оказалась девушка, которая, управляя электросамокатом, наехала на пожилую женщину, а затем скрылась с места ЧП. Полиция и семья пострадавшей разыскивали ее три месяца.

Получившая перелом правой шейки бедра женщина тем временем перенесла операцию, которая обошлась в сумму более 100 тысяч гривен.

В итоге суд признал владелицу самоката виновной и приговорил ее к году заключения условно и выплате компенсации потерпевшей, рассказывает адвокат пострадавшей женщины Сергей Елисеев.

"То, что самокат является транспортным средством, определял сам следователь. Он руководствовался тем, что пунктом 1.10 правил дорожного движения определено само понятие транспортного средства. По своим признакам электросамокат все же подпадает под это понятие", - говорит адвокат.

Однако другой следователь в другом суде мог принять и иное решение, потому что законодательства о электротранспорте в Украине нет. Семья потерпевшей женщины надеется, что их история только докажет необходимость урегулировать эту сферу.

Напомним, мэрия Киева подписала Меморандум с прокатчиками электросамокатов, который подразумевает снижение скорости в 2 раза и запретные зоны.

Также мы сообщали, что в Париже две девушки на электросамокате насмерть сбили итальянку.