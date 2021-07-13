Чем больше людей по всему миру получают вакцину от коронавируса, тем плотнее поток новостей вокруг иммунизации. В том числе и необычных.

В Европе и США появились сведения, что после укола Пфайзером у женщин стремительно начинает расти грудь. В России врачи рекомендуют гражданам не заниматься сексом после прививки.

Сообщения вызвали смешки и стали поводом для вульгарных шуток. Хотя и в первом, и во втором случае все серьезно и обосновано с медицинской точки зрения. В чем проблемы и как их решать - в материале "Страны".

Почему после Пфайзера растет грудь и что делать

На днях жительницы Норвегии и США сообщили в тиктоке, что после укола вакциной Пфайзер у них увеличилась грудь на один и два размер.

Женщины из этих и других стран в комментариях стали массово подтверждать: случилось то же самое.

Новость распространилась по всему миру, в том числе в Украине. Пользователи соцсетей начали отпускать шуточки из серии, как же это здорово. Но ничего хорошего в этом нет.

У женщин фертильного возраста грудь просто так не "растет". В части случаев увеличенные половые железы говорят о нарушениях в организме или заболеваниях. Ситуация после введения "Пфайзера" - из этого серии.

В Норвежском агентстве лекарственных средств заявили, что знают о подобных случаях. Причина - воспаление подмышечных лимфатических узлов, которое вызывает ощущение увеличения груди. По данным норвежцев, такой побочный эффект случается примерно у 10% женщин после первой прививки.

В компании-производителе Pfizer отметили, что не слышали о подобных случаях, но не исключают, что они могут наблюдаться.

По данным МОЗ Украины, вакцина "Пфайзер" станет доступной в центрах массовой вакцинации. В связи с этим украинкам следует знать, что делать при обнаружении подобного эффекта.

Норвежские врачи утверждает, что увеличение лимфоузлов краткосрочное и проходит за несколько недель. Если же в этот период женщина чувствует сильную боль в груди и вокруг нее, можно принимать обезболивающее - в виде таблеток или геля на основе прогестогена (его надо втирать).

В случае, если кожа в области подмышек покраснеет и станет горячей, следует забить тревогу и обратиться к врачу. Подобные симптомы могут говорить о начале гнойного процесса, который опасен для жизни. На сегодняшний день о таких случаях после "Пфайзера" не сообщается.

Почему в России советуют не заниматься сексом после вакцинации

Жительницы России не сообщают об увеличении лимфоузлов после вакцинации. Там другая новость - россиянам рекомендовали не заниматься сексом после введения препарата от ковида. Срок ограничения - трое суток.

"Секс - это очень энергозатратное занятие, поэтому мы предупреждаем людей, которые вакцинировались, о том, что повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации", - заявил на брифинге замглавы минздрава Саратовской области Денис Грайфер.

Минздрав России действительно не рекомендует повышенные физические нагрузки в течение трех дней после прививки. Но российские сексологи оказались менее категоричны.

"Если расценивать секс как физическую нагрузку, то, конечно, это нежелательно, потому что были случаи, когда человек не соблюдает эти рекомендации, у него поднимается температура и он тяжелее переносит вакцину", - заявила преподаватель Международной академии сексологии Елена Малахова.

По словам Малаховой, секс может быть разным - спокойным или с "акробатическими позами". После вакцинации надо отдавать предпочтение первому типу и в положении лежа. Врач добавила, что обычно в сексе активнее мужчины - им в большей степени и надо поберечь себя после прививки.

C ней согласен врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев. По его словам, если секс не очень нагрузочный, то от него не нужно воздерживаться. "Но если вы в процессе за 20 минут теряете 3,5 кг, то стоит первые три дня после прививки переждать", - сказал медик.

Иного мнения сексолог Андрей Лычагин. Он рекомендовал секс после вакцинации. "Секс после введения вакцины не вызывает никаких побочных эффектов у людей любого возраста. Наоборот, сексуальная активность дает много удовлетворения и удовольствия. Вследствие этого страхи у людей уходят – так как секс "отключает" голову и создает разгрузку", - сказал медик.