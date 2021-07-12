Италия стала чемпионом Европы по футболу, выиграв у сборной Англии в серии пенальти. Победа итальянской сборной стала возможной во многом благодаря цепким рукам вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, который смог отразить атаку соперников.

За свою профессиональную карьеру 22-летний голкипер выиграл все серии пенальти, провел больше всего минут на поле на евро и отличился достойной защитой своих ворот.

Собрали все, что известно про звездного футболиста, которого признали лучшим игроком на Евро-2020 и который превратился в легенду и надежду нации.

Почему Доннарумма признан лучшим на Евро-2020

В Лондоне на стадионе Уэмбли завершился финальный матч Евро-2020, в котором сборная Италии обыграла национальную сборную Англии. Встреча окончилась со счетом 1:1 (3:2 в серии пенальти). 22-летний голкипер отразил два одиннадцатиметровых удара от англичан, в том числе парировал удар Букайо Саки, став героем победной для итальянцев серии одиннадцатиметровых ударов.

Перед этим голкипер сборной Италии отличился в полуфинале Евро-2020, когда его уверенная игра помогла Италии победить Испанию (1:1, 4:2 по пенальти) в послематчевых пенальти.

В целом, победа в финале Евро-2020 стала пятой в профессиональной карьере Джанлуиджи Доннаруммы, как сообщает OptaIvan в Twitter. Экс-вратарь "Милана" ни разу в не проигрывал в серии пенальти. Поэтому игра Джиджо (прозвище вратаря) позволила ему окончательно утвердиться в статусе звезды и стать на ступень выше голкипера сборной Англии.

"5/5 - Джанлуиджи Доннарумма выиграл все пять серий пенальти, в которых принимал участие: три с клубом и две со сборной. Супермен", - охарактеризовал его игру твиттер-аккаунт Optalvan.

Всего на турнире Джанлуиджи Доннарумма провел 3 матча без пропущенных голов (против Турции, Швейцарии и Уэльса). Молодой кипер суммарно сыграл за сборную Италии 33 матча, пропустив 15 голов и отыграв 18 встреч "на ноль".

Напомним, Италия стала чемпионом Европы второй раз подряд. Ранее Италия выигрывала чемпионат Европы в 1968 году. Также сборная страны играла в финалах в 2000 и 2012 годах, где уступила Франции и Испании.

Биография и личная жизнь футболиста

Джанлуиджи Доннарумма родился в Неаполе 25 февраля 1999 года. И в раннем возрасте начал свою футбольную карьеру, которая стала достаточно противоречивой.

Первым клубом Джиджо стал "Наполи", после чего в 2013 году в возрасте четырнадцати лет он попал в "Милан" и спустя несколько лет 16-летний футболист дебютировал за россонери в чемпионате Италии. Совсем скоро Доннарумма доказал, что "заряжен" на рекорды.

Став голкипером "Милана" он одновременно установил рекорд самого молодого голкипера в истории итальянского чемпионата, побив рекорд Джанлуиджи Буффона. В сезоне 2016/2017 Джиджо сыграл без замен все 41 матч своей команды.

В 2017 году скандально известный трансферный агент Джиджо Мино Райола добился для своего 18-летнего подопечного зарплаты в 6 миллионов евро. В добавок ко всему, клуб вынужден был подписать контракт со старшим братом Доннаруммы - Антонио, который является менее успешным голкипером.

Такую меркантильность фанаты "Милана" не простили и возненавидели звездного голкипера Доннарумму, прозвав его Долларуммой за алчность.

Джанлуиджи Доннарумма со своим старшим братом Антонио

Во время матчей фанаты забрасывали Джиджо поддельными купюрами с трибун и обзывали Долларуммой. Однажды это довело парня до слез. После окончания сезона 2020-2021 Доннарумма принял решение больше не продлевать контракт с "Миланом". Так что официально он находится вне клуба.

money thrown at Dollarumma pic.twitter.com/oKe9giqOLi — Amro (@ThatBoyAmro) June 18, 2017

Его агент всегда отстаивал Джиджо, говоря о том, что у юноши никогда не было финансовых запросов.

"Когда у вас в клубе есть топовый футболист, зачем пытаться удвоить или утроить зарплату Обамеянгу или Морате, чтобы заполучить их? Это не имеет никакого смысла", говорил Мино Райола.

По неподтвержденным данным, следующей командой Джиджо станет самый титулованный французский клуб Паре Сен-Жермен (ПСЖ), переговоры с которым провел Мино Райола. Зарплата в новом клубе, по инсайдерской информации, составит 12 миллионов евро в год.

Победа в Евро-2020 изменила настроения итальянцев по отношению к Джиджо. Если 2 июля во время матча Италии с Бельгией фанаты все еще глумились над ним, публикуя мемы, изобличающие его любовь к большим деньгам, то после победы в Евро-2020, кажется, простили ему все недостатки.

Например, авторитетное издание La Gazzetta dello Sport назвала его лучшим игроком встречи, поставив 8,0. А все мировые СМИ раструбили о солидном бонусе каждого из 26 человек команды Манчини, которые после триумфа на Уэмбли получат по 250 000 евро каждый.

Поэтому с учетом важности Джиджо для клуба, запросы игрока теперь могут показаться не слишком большими.

Где и с кем живет Джиджо, хобби и увлечения кипера

Футболист-миллионер в интервью рассказывал, что предпочитает квартиры в центре города роскошным виллам. Главное условие - чтобы жилье было просторно и в нем могли расположиться все его близкие.

Однако Джиджо не публичный человек. Свою личную жизнь он скрывает, а на странице в Instagram в основном постит снимки на футбольную тематику.

Девушку Доннаруммы зовут Алессия Элефанте, они вместе уже несколько лет. Первые совместные фото пары попали в сеть, когда Джиджо было 17 лет.

Соцсети Элефанте закрыты от посторонних глаз. Известно, что девушка на два года старше избранника и вдвое ниже его ростом.

Но похоже, что это никак не смущает влюбленных.

Единственное, что можно сказать по его публикациям, что они до сих пор вместе. И свой 22-й День рождения он отметил вместе с любимой.

В свободное от работы и тренировок время Доннарумма играет на приставке, путешествует со своей девушкой или проводит время с братом и племянником. На фото ребенок радостно позирует в голкиперских рукавицах, готовится продолжать династию семьи.

Доннарумма практически ежедневно тренируется, даже находясь на карантине. Вот снимок из его квартиры, датируемый 10 апреля прошлого года.

"Каждый день - день тренировки", - подписал он фото и добавил хэштег #Оставайсядома

Можно предположить, что Джиджо живет в центре Милана, в многоэтажке района CityLife напротив "закрученных" небоскребов известной архитекторши Захи Хадид.

По данным СМИ, звездный вратарь живет вот в таком жилом комплексе. Аренда квартиры в 270 кв.м. стоит здесь порядка 9 тысяч евро ежемесячно. А покупка - порядка 3,5 млн. евро.

У Доннаруммы несколько автомобилей - Audi и Lamborghini Urus черного цвета. Цены на кроссовер стартуют от 250 тысяч долларов, автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч всего за несколько секунд, несмотря на свои габариты.

По данным Tribune, Джиджо является фанатом производителя автомобилей с эмблемой разъяренного быка.