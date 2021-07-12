Несмотря на то, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на данный момент не имеет доказательств того, что для укрепления защиты организма от коронавируса необходимо вводить три инъекции препарата вместо "традиционных" двух, в ЕС считают, что такой сценарий иммунизации населения "весьма вероятен".

Об этом со ссылкой на источник сообщает EURACTIV.

Также собеседник журналистов не исключил, что в ЕС третью дозу вакцины от коронавируса начнут применять уже в этом году, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации.

Американская фармацевтическая компания Pfizer намерена в ближайшее время обратиться к EMA с просьбой о разрешении на введение третьей бустерной дозы вакцины, которая, по ее словам, может обеспечить в 10 раз большую защиту от коронавируса.

Еврокомиссия уже заключила сделку с компанией на закупку 1,8 миллиарда доз для введения к 2023 году.

Тем временем власти Израиля в воскресенье, 11 июля, уже объявили, что начнут предлагать третью дозы вакцины от Pfizer взрослым людям со слабым иммунитетом. В то же время чиновники еще не определились, стоит ли вводить бустерную дозу всем гражданам.

Напомним, Pfizer также собирается в ближайшее время проинформировать американские власти о необходимости применения третьей (бустерной) дозы данного препарата.

Ранее ученые пришли к выводу, что после третьей дозы китайской вакцины против коронавируса производства Sinovac количество антител в организме увеличивается в 10-20 раз.