В результате пожара и взрыва, который произошел вечером в понедельник, 12 июля, в иракской больнице для пациентов с коронавирусом, погибли 52 человека. Не менее 70 пациентов удалось спасти.

Об этом со ссылкой на телеканал Al Arabiya сообщает ТАСС.

Пожар произошел вечером 12 июля в больнице для пациентов с коронавирусом "Имам Хусейн" в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар.

Причиной возгорания стало неаккуратное обращение с кислородным баллоном, что привело к его взрыву. Службе гражданской обороны Эн-Насирии удалось локализовать распространение огня. В связи со случившимся министр здравоохранения провинции Саддам ат-Тавиль подал прошение об отставке.

Премьер-министр арабской республики Мустафа аль-Казыми объявил в стране траур по погибшим. Также он поручил создать специальную комиссию по расследованию причин и всех обстоятельств трагедии. Спикер парламента Мухаммед аль-Халбуси заявил, что законодательный орган проведет во вторник специальную сессию для обсуждения произошедшего в Эн-Насирии.

Напомним, в апреле в ковидной больнице Багдада прогремел взрыв, начавшийся пожар убил не меньше 23 человек.

Также мы писали о том, что в марте в Киевской городской клинической больнице №1 на Харьковском шоссе, 121 произошел пожар.