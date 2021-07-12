В Минздраве рассказали, когда можно делать прививки от других болезней после вакцинации от Covid-19

Плановые прививки против других болезней можно делать через 28 дней после получения второй дозы вакцины от коронавируса. При необходимости этот интервал можно сократить до двух недель.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

"Национальная техническая группа экспертов по иммунизации рекомендует проводить плановую вакцинацию против других болезней с интервалом в 28 дней после получения 2-й дозы вакцины против Covid-19. В случае необходимости можно сократить этот интервал до 14 дней", - рассказали в ЦОЗ.

При этом, добавили в Минздраве, вакцинацию от коронавируса можно провести через 14 дней после прививки от других инфекционных болезней.

"Эти рекомендации не касаются вакцинации по экстренным показаниям. Ее можно делать независимо от времени получения прививки от Covid-19. При этом обе дозы антиковидной вакцины засчитываются", - добавили в ЦОЗ.

Ранее в ЦОЗ рассказали, почему нужно вакцинироваться даже после перенесенной коронавирусной болезни. В частности, это происходит потому, что вакцины лучше стимулируют образование антител и Т-клеток, которые обезвреживают вирус.

Также в Минздраве объяснили, как украинцам получить второй укол вакцины против коронавируса.