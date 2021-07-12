Стал известен перечень возможных компенсаций, которые Украина хочет получить за запуск "Северного потока-2". По данным Der Spiegel, требования Офиса президента Украины выглядят достаточно амбициозно.

В частности, речь идет о денежной компенсации в 2-3 миллиарда евро, а также об открытии кредитной линии от Евросоюза на 5 миллиардов евро и продлении на 10 лет контракта с Россией на транзит газа через Украину.

Напомним, что в день визита Зеленского в Германию (во время которого, как заявляет президент Украины, он хочет отговорить немцев от строительства Северного потока-2) немецкие власти решили в очередной раз напомнить, что их отношение к СП-2 неизменно.

"Позиция правительства Германии по "Северному потоку - 2" неизменна (имеется в виду, что страна одобряет постройку СП-2 - Ред.) и известна украинской стороне", - заявили в правительстве Германии.

На днях стало известно, что Германия рассматривала возможность компенсации украинской стороне запуска "Северного потока-2" и даже подготовила несколько предложений. По данным источников, немецкая сторона готова вложить миллиарды в ремонт изношенной газотранспортной сети Украины, а также предложить Киеву вовлечение в проекты водородной энергетики и транзита в Европу водорода.

Как сообщалось, "Северный поток-2" собираются полностью достроить к концу августа.

Также мы сообщали, что вечером в понедельник, 12 июня, Ангела Меркель встретится с Владимиром Зеленским в Берлине, где обсудят проблемы Донбасса, старт "Скверного потока-2" и внедрение реформ в Украине.