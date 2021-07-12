Российский кинокомикс "Майор Гром: Чумной Доктор", режиссера Олега Трофима, 8 июля стал самым популярным фильмом в стриминговом сервисе Netflix.

Об это сообщает интернет-портала FlixPatrol, который отслеживает предпочтения подписчиков.

"Майор Гром" в сводном рейтинге обогнал, в частности "Варкрафт" (2016 год), "Кунг-фу Панду 3" (2016) и "Как приручить дракона 3: Скрытый мир" (2019 год). Российский кинокомикс также стал самым популярным фильмом дня на Netflix в Бельгии, Бразилии, Венгрии, Италии, Испании, Чехии, Швейцарии и ряде других стран.

"Майор Гром. Чумной доктор" вышел на экраны в России 1 апреля 2021 года. Подписчикам Netflix лента стала доступна в мае.

Продюсер и сценарист фильма Артем Габрелянов, говорится в поступившем в "Медузу" пресс-релизе, так прокомментировал достижения фильма.

"Несмотря на то, что в российском кинопрокате фильм прошел не супер удачно с коммерческой точки зрения, мы увидели огромный прирост фанатской базы, а затем и более миллиона просмотров и попадания в топы "Кинопоиска" на пару месяцев. Так что мы были уверены, что и зарубежному зрителю фильм понравится, надеемся что он выйдет в топы по просмотрам не только в мировом рейтинге, но и в США и каждой стране отдельно".

Ранее мы писали о том, что создатели сериала "Ведьмак" рассказали, что второй сезон начнет выходить с 17 декабря. Так, новый сезон будет состоять из восьми серий, а Netflix уже представил названия и логотипы семи из них, кроме последней. Кроме того, авторы шоу представили тизер нового сезона.

Также в прошлом месяце Netflix показал трейлер своего первого снятого в Украине фильма "Последний наемник", в которым сыграл Жан-Клод Ван Дамм.