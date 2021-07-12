Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и глава одноименной партии Александр Корниенко снялись в ролике для китайского телевидения, посвященном 100-летию Коммунистической партии Китая.

Видео показали на канале CCTV.

В ролике Арахамия на русском языке рассказывает о том, что его восхищает горизонт планирования в случае с КПК. Также по его словам, "китайский пример – уникальный".

"Мне посол Китая подарил сборник, книги председателя партии. Я читаю и восхищаюсь горизонтом планирования. Что является уникальным для китайского народа и всего мира – это горизонт планирования", – сказал Арахамия.

Корниенко выступал на украинском языке. Он заявил, что КНР показала яркий пример, как можно побороть такое явление как бедность и обеспечить всем гражданам высокий уровень социальных гарантий.

"Те темпы экономического роста, которые демонстрирует Китайская Народная Республика под руководством Коммунистической партии Китая и ее руководителей, дают пример всему миру, как надо выстраивать гармоничные отношения с партнерами", – заявил Кориенко.

Напомним, ранее Арахамия заявлял, что президентская партия намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и построении государства.

Также мы сообщали, что Коммунистической партии Китая исполнилось сто лет. "Страна" писала о том, как родилась, взяла власть и сделала из Китая сверхдержаву самая сильная партия мира.

Кроме того, "Страна" рассказывала, что в отношениях Украины и Китая неожиданно наметилось потепление. Почему Киев начал делать реверансы в сторону Пекина и при чем тут визит Зе в США - читайте в нашем материале.