Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что народный депутат и бывший член фракции "Слуга народа" Александр Юрченко, которого обвиняют в совершении ДТП в центре Львова под наркотиками, сложит мандат.

Об этом он заявил в программе "Подробности недели" (смотреть с 19:22).

"Стыдно за то, что происходит, за то, что делают некоторые наши коллеги. Закон должен быть один для всех и он будет таким. Я надеюсь, что человек придет к мысли, что надо оставить депутатский мандат и начать заниматься чем-то другим, потому что очень много скандалов, связанных с этим депутатом. Я хотел бы напомнить, что есть уголовное дело в НАБУ по подозрению о взяточничестве, но оно пока не доведено до суда. Я надеюсь, что любой народный депутат, если он нарушает закон, получит приговор. Тогда уже имеется механизм, согласно которому, он может потерять мандат", - сказал Разумков.

В то же время он заявил, что необходимо искать механизмы, "как изменить законодательство и, возможно, даже Конституцию". По его словам, именно в основном Законе указаны основания, на которых депутат может лишиться мандата.

"Это нужно для того, чтобы такие народные депутаты не позорили Верховную Раду", - добавил спикер Рады.

Напомним, Юрченко попал во Львове в ДТП, как следует из протокола полиции, в состоянии наркотического опьянения. При этом нардеп винит водителя, которого он протаранил, утверждая, что это он создал аварийную ситуацию.

В то же время, в сети появились сканы протоколов, которые подтверждают, что в крови нардепа экспертиза обнаружила следы экстази. Сам Юрченко отрицает, что употреблял наркотики. Он пытается доказать свою невиновность с помощью двух негативных тестов на наркотики, которые он сдал через несколько дней после аварии. Эксперты говорят о бесполезности таких тестов.

Также мы рассказывали, что в прошлом году Александра Юрченко обвинили в получении взятки за изменения в законодательство о бытовых отходах, но отпустили под залог. Позже нардепа исключили из фракции "Слуга народа".