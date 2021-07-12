Российские военные уронили на трассу танк, который транспортировали на тягаче. Боевая машина рухнула вниз, кувыркнувшись в воздухе, приземлилась на башню и уткнулась пушкой в асфальт. В таком непрезентабельном положении танк попал на видео, которое быстро распространилось по соцсетям.

Инцидент произошел при въезде в дальневосточный Южно-Сахалинск в понедельник, 12 июля. По данным российских СМИ, в региональном ГИБДД сообщили, что военные перевозили танк на седельном тягаче, на повороте он слетел на дорогу из-за того, что вероятно, его плохо закрепили.

"По предварительным данным, никто не пострадал. Проезжавшие мимо автомобили также не получили повреждений", - добавили в ГИБДД.

Другие подробности происшествия не уточняются.

Ранее "Страна" писала о том, что военные Черноморского флота (ЧФ) России провели под Симферополем учения с боевыми стрельбами танков Т-72Б3 на фоне черноморских учений Sea Breeze, в которых участвуют Украина и страны НАТО.

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