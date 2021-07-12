Бывшему командиру батальона "Донбасс", экс-народному депутату Семену Семенченко, который находится в СИЗО по подозрению в создании частной военной компании, сообщили о подозрении в незаконном ношении, хранении, приобретении оружия и боеприпасов.

Об этом со ссылкой на адвоката Семенченко Владислава Добоша сообщает "Общественное".

По словам юриста, подозрение Семенченко по этой статье было ожидаемо.

"Четыре месяца назад ему (Семену Семенченко - Ред.) инкриминировали (создание) незаконного вооруженного формирования без оружия. Сейчас ему вручили подозрение по статье 263 Уголовного кодекса по показаниям людей о том, что якобы это оружие найдено где-то в лесу и принадлежало ему. То есть не напрямую, что у Семенченко было изъята какое-то оружие, а на основании того, что какие-то люди просто сказали, что у него есть оружие", - рассказал адвокат.

Он добавил, что Семененко вручили подозрение как раз перед очередным заседанием Соломенского райсуда Киева, которое перенесли на 12 июля из-за неявки стороны обвинения.

"Это сделано (вручения подозрения - Ред.) Для того, чтобы они имели какие-то новые основания продолжать меру пресечения и держать его (Семенченко) под стражей. То есть каждые два месяца ему вручают новые подозрения, что-то новое придумывают, хотя это могло быть сделано сразу. Вручили (подозрение) - будем отбиваться ", - добавил защитник экс-нардепа.

В тексте подозрения, на который в своем материале ссылается "Украинская правда", говорится, что в апреле 2020 года Семенченко якобы отдал приказ бывшему участнику АТО Вадиму Боровику, который, по данным журналистов, сотрудничает со следствием, перевезти оружие на тренировочную базу так называемого незаконного военного формирования в селе Сувид. Для этого Семенченко якобы дал Боровику средства. В подозрении говорится, что Боровик осознавал незаконность этих действий, но перевозил оружие поскольку находился в подчинении Семенченко, а весь ход операции "был под личным контролем" последнего.



После того, как оружие перевезли, бывший командир батальона "Донбасс" якобы дал Боровику 100 долларов (около 2 700 гривен по курсу) для приобретения упаковочного материала, чтобы спрятать оружие.

Тот купил две бочки, в которые и оставил оружие. После этого Боровик вместе с другими фигурантами дела, Беспальчуком и Еговоровым, якобы закопали бочки на территории базы. Кроме того, в тексте подозрения речь идет о еще одном эпизоде, когда вроде Семенченко распорядился спрятать оружие. Однако на этот раз одну бочку с оружием закопали на свалке.

Боровик также рассказал следствию, что уже в декабре 2020 года оружие из двух схронов перепрятал Безпальчук, закопав его в лесу по дороге к селу Сувид. Там и нашли оружие правоохранители.

В то же время, в подозрении не указывается где, когда именно и за сколько Семенченко приобрел это оружие и как оно вообще у него появилось. В документе говорится лишь о факте его сокрытия якобы по указанию Семенченко.

Напомним, кроме дела о создании незаконного вооруженного формирования Семенченко является фигурантом производства об обстреле из гранатомета здания телеканала "112 Украина" в 2019 году. По нему он проходит как подозреваемый.

В июне Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Семенченко об отмене меры пресечения по делу о частной военной компании.