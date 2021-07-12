В связи с ростом новых случаев Covid-19 в Европе из-за индийского штамма коронавируса "Дельта" необходимо готовить власти Украины к потенциальной вспышке болезни в Украине. Кроме того, нужно продолжать активную вакцинацию населения нашей страны.

Об этом говорится на сайте офиса президента (ОП) Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая на на селекторном совещании, заявил, что Совет национальной безопасности и обороны уже подтвердил наличие штамма "Дельта" в Украине. Поэтому, добавил он, нужно наращивать количество тестирований на коронавирус и увеличивать "лабораторные мощности" для обнаружения этого штамма.

"Правительство планирует активно работать в этом направлении последующие недели для того, чтобы скоординировать работу органов местной власти и подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости", - сказал Шмыгаль.

Он также заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации против коронавируса в Украине.

В ОП добавили, что, по данным Министерства здравоохранения, в Украине уже сделано почти 3,5 млн прививок от коронавируса.

"Более 2 млн украинцев получили первую дозу и более 1 млн завершили вакцинацию. За прошедшую неделю было сделано 563 тыс. прививок, что является самым большим недельным показателем с начала прививочной кампании", - говорится в сообщении.

Кроме того министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыло еще 500 тысяч доз вакцины коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Он добавил, что вскоре препарат будет распределен, в частности, в самые отдаленные населенные пункты, чтобы прививать можно больше людей.

Также министр добавил, что в ближайшее время вообще ожидают 1,23 млн доз CoronaVac и 256 тыс. доз Pfizer-BioNTech.

Напомним, на сегодняшний день, согласно официальным данным Министерства здравоохранения в Украине зафиксировано два случая заражение штаммом коронавируса "Дельта". По словам ведущего инфекциониста Минздрава "Дельта" втрое заразнее других штаммов коронавируса.

В связи со стремительным распространением новой мутации вируса в мире, Украина ввела обязательное тестирование на коронавирус для въезжающих из России, Индии, Британии и Португалии. Кроме того, со 2 июля в Украине начал действовать карантин для противодействия новому штамму.

Также двумя днями ранее в Минздраве заявили, что в ближайшее время в Украине может увеличиться количество зараженных индийским штаммом. По данным ведомства, количество новых образцов с подозрением на этот штамм в стране растет.

Ранее "Страна" разбиралась, что происходит в странах, где бушует индийский штамм коронавируса.