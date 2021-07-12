Опубликованы позитивные данные по безопасности "Спутника V" в ходе вакцинации населения в Сан-Марино.

Об этом сообщает EClinicalMedicine (издается ведущим медицинским журналом The Lancet).

Вакцинация населения в Сан-Марино проводилась весной нынешнего года, и в период с 4 марта по 8 апреля, как говорится в сообщении, было проведено исследование среди лиц, которые получили прививку одним или обоими компонентами российской вакцины. Специалисты оценили частоту возникновения нежелательных явлений после иммунизации первым и двумя компонентами.

"Наши результаты, несмотря на их предварительный характер, дают основания полагать, что "Спутник V" имеет высокий профиль переносимости в возрастной группе 60 и более лет с точки зрения возникновения краткосрочных нежелательных явлений вследствие вакцинации. Данный предварительный анализ также дает основания полагать, что "Спутник V" обладает таким же или более высоким профилем переносимости в возрастной группе 60 и более лет после введения обоих компонентов, по сравнению с другими зарегистрированными вакцинами против коронавируса", - делают вывод авторы публикации.

Они уточнили, что результаты исследования, проведенного во время массовой вакцинации, "соответствуют результатам фаз 1 и 2 исследований, проведенных ранее и затем подтвержденных данными фазы 3 клинического исследования, с точки зрения общей безопасности и переносимости".

"Случаев смерти или госпитализации не зарегистрировано. Практически все случаи нежелательных явлений вследствие вакцинации были легкими или умеренными и/или длились менее двух дней", - подчеркивают исследователи.

Ранее мы писали о том, что британский журнал Nature посвятил большой материал российской вакцине против коронавируса "Спутник V". По словам автора статьи, российская была предметом восхищения и споров с тех пор, как власти РФ разрешили ее использование в прошлом году до публикации результатов испытаний. Но теперь данные из России и многих других стран показывают, что препарат безопасен и эффективен.

При этом недавно правительство Франции призывало страны Евросоюза не признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае.