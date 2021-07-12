По итогам подсчета 100% голосов, отданных избирателями на внеочередных выборах в парламент Молдовы, партия президента республики Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) заняла первое место с результатом 52,80%, получив "монобольшинство" и возможность самостоятельно сформировать правительство.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Молдовы.

Число отданных за партию Санду голосов стало рекордным, столько не набирала ни одна политическая сила в истории страны. Последний рекорд по числу набранных голосов был установлен в 2001 году, когда партия коммунистов набрала 50,07%.

Всего в парламент проходят три партии:

"Действие и солидарность" - 52,8% голосов;





Блок коммунистов и социалистов под руководством экс-президентов Владимира Воронина и Игоря Додона - 27,17%;





Партия "Шор" - 5,74%.

Напомним, выборы в парламент Молдовы состоялись в воскресенье, 11 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Санду с победой ее партии.

"Это очень важный шаг дружественной Молдовы на пути реформ и реализации европейских стремлений!", - заявил глава украинского государства.

Проведение досрочных парламентских выборов было одним из предвыборных обещаний президента Майи Санду, которая сменила Додона на посту главы государства. По мнению Санду, парламент скомпрометировал себя и не отвечал интересам граждан Молдовы. Парламент все-таки был распущен в середине апреля этого года после трех неудачных попыток сформировать правительство. Предыдущие очередные выборы в законодательный орган власти состоялись 24 февраля 2019 года.

Что означает для Украины и мира победа партии Санду на парламентских выборах в Молдове - читайте в нашем материале.