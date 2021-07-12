Пограничные войска Украина впервые представят свою военную технику и служебных собак в военном параде ко Дню Независимости, который пройдет в Киеве 24 августа. Уже более недели участники парада тренируются на аэродроме в Черниговской области. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"В этом году впервые в истории проведения парадов ко Дню Независимости Украины пограничники представят технику, которая есть на вооружении ведомства", - говорится в сообщении.

Также в специальном Центре во Львовской области к участию в параде готовятся 33 отобранных лучших кинолога со своими питомцами.

Фото: Госпогранслужба

"Все собаки, которые будут участвовать в параде, специализируются на поиске оружия и наркотиков и уже успели зарекомендовать себя на службе", - говорится в сообщении.

Тренировка на базе Центра продлятся до конца месяца, а затем продолжатся в Киеве, поскольку собаки должны привыкнуть к месту проведения мероприятия, чтобы вести себя спокойно и не реагировать на посторонних людей и другие раздражители.

Ранее "Страна" писала о том, что женщины-военные на параде в День независимости будут маршировать в туфлях на каблуках, но со шнурками.

Также мы сообщали, что на военном параде в КНДР показали "самое мощное оружие в мире".