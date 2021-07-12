Суд отправил под арест подозреваемого в хищениях Игоря Павловского, замминистра обороны времен президентства Петра Порошенко. В качестве альтернативной меры пресечения суд избрал залог.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 475 млн грн.

По версии следствия, Павловский в 2016 году способствовал тому, чтобы заказ на производство двух катеров "Кентавр" получил завод "Кузня на Рыбальском". Их передали Минобороны без надлежащих проверок, между тем, они не соответствовали заявленным критериям. А сумма ущерба, по версии правоохранителей, составила 443 млн гривен.

Напомним, подозрение Павловскому и двум бывшим директорам департаментов Минобороны, а также директору завода объявили в начале июля. В доме директора "Кузни", а также трех бывших чиновников Минобороны прошли обыски. Дома у них нашли крупные суммы налички и даже оружие. Включая, например, пистолет системы Маузер. 7 июля главу правления "Кузни на Рыбальском" арестовали под залог в 443 млн.

Кроме того, "Страна" подробно разбиралась, как "Кузня" Порошенко продавала флоту бракованные катера.

Также мы писали, что резко активизировались дела по предприятию "Богдан" бизнес-партнера экс-президента Олега Гладковского (Свинарчука). Оно, по версии следствия, поставляло ВСУ некачественные грузовики и санитарные машины.