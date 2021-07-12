Заседание парламента Грузии было прервано сегодня после того, как врукопашную сошлись депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиционеры.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Пострадавших нет, приставам парламента удалось разнять драчунов, но депутату от оппозиции Гиоргию Вашадзе порвали пиджак.

Депутаты-оппозиционеры попытались провести на заседание руководителей оппозиционных телеканалов и предоставить им слово.

Журналисты, в свою очередь, хотели потребовать отставки кабинета министров и призвать к проведению досрочных парламентских выборов.

"Оппозиция пытается создать провокацию любыми способами. Это аморальные действия и им будет дан соответствующий ответ", - сказал, комментируя события, председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

Поводом к протестам представителей оппозиционных СМИ стала смерть в воскресенье телеоператора канала "ТВ Пирвели" Александра Лашкарава, который 5 июля был избит в центре Тбилиси вместе с 50 другими журналистами толпой противников ЛГБТ-сообщества во время исполнения своих служебных обязанностей.

С раннего утра у здания парламента стали собираться журналисты и оппозиционные политики. Охрана парламента отказалась впустить их в здание, страсти накалились и группе представителей СМИ и оппозиционеров силой удалось прорваться на заседание парламента.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили возложил ответственность за беспорядки 5-6 июля в Тбилиси на "радикальные, реваншистские силы во главе с бывшим президентом Михаилом Саакашвили".

Напомним, не так давно в грузинской столице Тбилиси ЛГБТ-активисты в последний момент отказались от проведения "Марша достоинства", которым 5 июля должна была завершиться неделя солидарности с секс-меньшинства. Перед этим противники марша ворвались в офис организации "Тбилиси Прайд".

В результате в воскресенье, 11 июля, в Грузии умер сотрудник независимой телекомпании TV Pirveli Александр Лашкавара, которого избили противники проведения в Тбилиси гей-парада.