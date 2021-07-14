14 июля 2021 года Луна будет находиться в "растущей фазе" в созвездии Девы. В это время человек особенно чутко ощущает свои внутренние рамки, стремиться отстаивать принципы, защищать слабых. Особенно благоприятным день станет для адвокатов и судей, врачей, правоохранителей и журналистов, рожденных под созвездием огненных Овна и Стрельца, а также земных Тельца и Девы.

Овен (21.03 - 20.04)

На работе и в семье возникнут определенные "острые углы", которых вы не сможете избежать. В целом, сегодняшний день будет непростым. Нужно быть осторожными с деньгами. Во второй половине дня о себе могут напомнить старые друзья, которых вы опрометчиво вычеркнули из жизни. Не ждите от них помощи, но постарайтесь как можно быстрее восстановить с ними взаимопонимание.

Телец (21.04 - 21.05)

Сейчас удачный момент, чтобы взяться за новое дело. Но, похоже, что вместе с деловыми планами в вашей жизни появятся некоторые финансовые сложности. День требует от вас уверенности в собственных силах. Не полагайтесь на любимого человека и близких, на этот раз с трудностями придется справляться в одиночку. Однако звезды будут на вашей стороне, главное - не бойтесь рисковать.

Дева (24.08 - 23.09)

Вам предстоит день вынужденных компромиссов. И похоже, что период для вас выдастся не из легких. После таких сделок с совестью понадобится долгая перезагрузка. Однако это не значит, что нужно бояться проявлять свои способности. Даже если окружающие будут не на вашей стороне, вы сможете сохранить психическое здоровье только в том случае, если покажете свою индивидуальность и не оставите неразрешенные дела по работе на завтра.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня день будет наполнен хорошими событиями, но рассчитывать придется на самих себя. Во второй половине дня неизбежны небольшие недоразумения с родными. Вам не захочется строить совместные планы с кем-либо, а обстоятельства будут сильнее вас. Выстраивайте день так, чтобы не давать ложных обещаний друзьям и близким.

Некоторым воздушным знакам (Близнецам, Весам, Водолеям) сегодня понадобится отдых. Похоже, что переутомление сказывается на вашем здоровье и внешнем виде, поэтому интенсивную работу чередуйте с физическими занятиями, ходьбой, приятным общением с коллегами.

Огненным Львам нужно чуть больше доверять окружающим людям, не бояться знакомиться и просить о помощи. Так вы легко сможете выполнить все задуманное. Звезды советуют вам быть смелыми и бороться за свое счастье, достаток и здоровье! Сегодня нельзя сидеть сложа руки.

Земным Козерогам нужно хвататься за любую возможность отправиться в путешествие, чтобы зарядиться свежими эмоциями. И продолжайте работать над собой, чтобы вознаграждение оказалось в вашем кармане как можно быстрее.

Водным знакам (Рак, Скорпион и Рыбы) пора приготовиться к началу удачного периода в жизни и любви! Не вспоминайте о прошлом. Совсем скоро вы сможете исправить некоторые ошибки и наладить свою семейную жизнь.

Напомним, ранее на "Стране" выходил подробный астрологический прогноз на неделю с 12 по 18 июля для всех знаков Зодиака.

Также мы писали о знаках Зодиака, которым важно направить деньги на благотворительность и четырех знаках, которые в июле испытают финансовые трудности.