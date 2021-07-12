Запланированная на 12 июля встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отменена.

Об этом со ссылкой на данные немецкого минобороны сообщает "РИА Новости".

Встреча немецкого министра и президента Украины должна была состояться в понедельник, 12 июля, в 15:00 по киевскому времени.

"Встреча была частью большой программы визита в правительстве ФРГ. Были перестановки, и встреча с министром обороны не состоялась или не состоится, но дополнительной информации для вас у меня нет", - заявил представитель минобороны.

Напомним, в день визита Зеленского в Германию Берлин напомнил Украине о положительном отношении к "Северному потоку-2".

Также мы писали о том, что Зеленский встретился с преемником Меркель Лашетом и рассказал ему об угрозе "Северного потока-2". Также Зеленский заявил о важности поддержки Украины следующим федеральным правительством Германии по вопросу восстановления суверенитета и территориальной целостности, способствованию единству Евросоюза по европейской интеграции и членства Украины в НАТО.