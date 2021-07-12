Президент Чехии Милош Земан в четверг, 8 июля, подписал поправки в законы о делопроизводстве — одна из них предполагает, что женщины могут отказаться от добавления суффикса "-ова" к своей фамилии в документах.

Об этом сообщает Novinky.cz.

До сих пор в Чехии женщины добавляли суффикс "-ова", который указывал на женский род. Касалось это и иностранных фамилий: так, например, канцлер Германии Ангела Меркель становилась Merkelová, а бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон — Klintonová (хотя не менее распространенным было и написание Clinton). В то же время суффикс "-ова" могли не использовать женщины в браке с иностранцами или гражданки Чехии, которые имеют вид на жительство в другой стране.

С инициативой отменить суффикс "-ова" выступила бывшая министр юстиции Чехии Хелена Валькова. По ее словам, упомянутое правило в чешском языке "может привести к абсурдным ситуациям": например, женщина, живущая в соседней Словакии (ранее вместе с Чехией находилась в пределах одной страны), могла изменить фамилию, а женщина в Чехии — нет.

Большинство языковедов в Чехии, однако, предложение Вальковой не одобряли. Они указывали, что суффикс "-ова" является важной составляющей грамматики чешского языка, а его устранение может привести к путанице при общении. К примеру, предложение "Na čaj o páté dorazí Novák" можно однозначно перевести как "Господин Новак придет на чай в пять"; если суффикс уберут, будет непонятно, речь идет о мужчине или о женщине.

Некоторые опросы показывают, что женщины все больше отдают предпочтение мужской форме фамилии без суффикса "-ова". Один из таких опросов показал, что в столице Чехии Праге об этом просили 28% женщин. Впрочем, по данным опроса 2019 года, за сохранение суффикса "-ова" выступали более половины чешских мужчин и женщин; только 7% выступали за его отмену, а 33% предлагали сделать "-ова" необязательным.

За законопроект о необязательности суффикса "-ова" в июне 2021 года проголосовала нижняя, а в июле — верхняя палата парламента Чехии. Также депутаты одобрили ряд других поправок, которые приведут документы, удостоверяющие личность, в соответствие со стандартами ЕС — в частности, туда добавят информацию об отпечатках пальцев.

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