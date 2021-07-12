Беларусь обвиняет Запад в попытках превратить республику во "вторую Украину", а затем перенести этот опыт и на Россию. Такое мнение высказал глава МИД Беларуси Владимира Макей в интервью Russia Today.

"Я думаю, что цель состояла в том - я имею в виду цель тех, кто организовывал соответствующие действия в Беларуси - состояла в том, чтобы создать здесь вторую Украину. Поэтому было намного жарче и намного горячее. И затем перенести этот опыт на Россию. Потому что сегодня цель даже не в первую очередь Белоруссия, а цель - Россия. Почему - потому что Россия сегодня превращается на наших глазах в такую мощную мировую державу", - заявил он.

По словам Макея, Россия "фактически уже является равным геополитическим игроком и во многом диктует правила поведения на международной арене".

"Это неприемлемо абсолютно для них (Запада, - Ред.). И поэтому основной целью, я в этом глубоко убежден, является Россия. И все события, которые происходили в Беларуси, являются следствием вот этого геополитического столкновения. Мы просто оказались на этом разломе, скажем так, в неподходящее время", - заявил глава МИД Беларуси.

Ранее "Страна" писала о том, что в МИД Беларуси заявили, что о закрытии границы с Украиной речь пока не идет.

Также мы сообщали, что в Литве хотят усилить охрану границы с Беларусью и настаивают на санкциях.