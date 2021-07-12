23 августа состоится внеочередная сессия Верховной Рады. Она будет посвящена "Крымской платформе", которая пройдет в этот же день. На следующий день, 24 августа, парламент проведет торжественное заседание, приуроченное к 30-летию независимости Украины.

Об этом заявили спикер Рады Дмитрий Разумков в ходе брифинга и его первый заместитель Руслан Стефанчук на Согласительном совете.

"Точно будет торжественное заседание на День независимости, и планируется внеочередная сессия Верховной Рады на 23 августа, во время проведения "Крымской платформы", - сказал Разумков.

Председатель парламента выразил надежду, что решение о проведении внеочередного заседания по "Крымской платформе" поддержат народные депутаты.

"Именно народные депутаты будут ее инициировать, чтобы принять соответствующую резолюцию, постановление, связанные с "Крымской платформой", - уточнил Разумков.

В свою очередь Стефанчук заявил, что парламент проведет торжественное заседание 24 августа по случаю 30-летия независимости Украины.

"Сегодня крайняя пленарная неделя Верховной Рады Украины, но мы осознаем, что скорее всего нас будет ожидать как минимум еще торжественное заседание 24 августа", - сказал Стефанчук.

Также он добавил, что возможна еще одна внеочередная сессия, не уточнив при этом перечень вопросов для рассмотрения.

Отметим, что 5-я сессия Рады 9-го созыва заканчивается 23 июля, последняя пленарная неделя пройдет с 13 по 16 июля.

Напомним, на текущей неделе Верховная Рада дважды соберется на очередные и два внеочередных заседания - во вторник, 13 июля, и четверг, 15 июля.

Парламент рассмотрит ряд законопроектов, среди которых документ о легализации медицинского каннабиса и заветированный Владимиром Зеленским закон о ВККС.