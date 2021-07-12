Несмотря на поручение президента Беларуси Александра Лукашенко полностью закрыть границу с Украиной, она останется открытой для обычных граждан.

Об этом в интервью Russia Today заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Ну что значит закрыли (границу с Украиной - Ред.). Для туристов, для обычных граждан границы открыты. То, что было сказано, что мы закрываем границы, означает, что с учетом вот тех событий, которые имели место последние дни... все это заставляет нас более пристально смотреть на охрану наших границ", - сказал он.

По словам Макея, закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан.

"Но то, что касается, скажем, противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты - здесь мы будем принимать самые жесткие меры", - добавил глава МИД Беларуси.

Напомним, 2 июля президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном мероприятии в честь Дня Независимости республики заявил, что поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал белорусский лидер.

В тот же день в украинском МИД сообщили, что не получали официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси.

3 июля украинские пограничники заявили об отсутствии признаков закрытия границы. В свою очередь в Госпогранкомитете Беларуси заявили об усилении охраны государственной границы с Украиной.

Ранее жители приграничных сел рассказали "Стране", что они думают о возможном закрытии границы между двумя странами.