В МИД Беларуси заявили, что о закрытии границы с Украиной речь пока не идет
Несмотря на поручение президента Беларуси Александра Лукашенко полностью закрыть границу с Украиной, она останется открытой для обычных граждан.
Об этом в интервью Russia Today заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
"Ну что значит закрыли (границу с Украиной - Ред.). Для туристов, для обычных граждан границы открыты. То, что было сказано, что мы закрываем границы, означает, что с учетом вот тех событий, которые имели место последние дни... все это заставляет нас более пристально смотреть на охрану наших границ", - сказал он.
По словам Макея, закрытие границ не означает, что существуют какие-то препятствия для бизнеса, для туризма или для перемещения обычных граждан.
"Но то, что касается, скажем, противодействия организованной преступности, попыток организовать здесь террористические акты - здесь мы будем принимать самые жесткие меры", - добавил глава МИД Беларуси.
Напомним, 2 июля президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном мероприятии в честь Дня Независимости республики заявил, что поручил пограничникам полностью перекрыть границу с Украиной.
"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал белорусский лидер.
В тот же день в украинском МИД сообщили, что не получали официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси.
3 июля украинские пограничники заявили об отсутствии признаков закрытия границы. В свою очередь в Госпогранкомитете Беларуси заявили об усилении охраны государственной границы с Украиной.
Ранее жители приграничных сел рассказали "Стране", что они думают о возможном закрытии границы между двумя странами.