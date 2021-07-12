В день визита Зеленского в Германию (во время которого, как заявляет президент Украины, он хочет отговорить немцев от строительства Северного потока-2) немецкие власти решили в очередной раз напомнить, что их отношение к СП-2 неизменно.

Об этом сообщает Минэкономики и Кабинет Министров ФРГ.

"Позиция правительства Германии по "Северному потоку - 2" неизменна (имеется в виду, что страна одобряет постройку СП-2 - Ред.) и известна украинской стороне", - заявили в правительстве Германии.

А немецкое Минэкономики напомнило, что все разрешения на строительство СП-2 уже выданы.

"Так что об остановке строительства Берлин говорить не готов в принципе. Может только обсудить компенсации", - делает вывод телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, 22 июня, после телефонного звонка президенту РФ Владимиру Путину, Ангела Меркель позвонила главе Зеленскому и пригласила его на встречу в Берлин, чтобы обсудить Донбасс.

В свою очередь Зеленский заявил, что в ходе визита в Германию он намерен обсудить вопрос завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2".