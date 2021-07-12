В авто, которое под Киевом попало в смертельную аварию вечером 11 июля, в момент ДТП было около 13 человек. Все взрослые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В автомобиле находились жители села Мартусовка. Около 13, а по другим данным 16 человек, сели в авто Volkswagen Golf универсал, при этом некоторые находились в багажнике - в 2 слоя. Через 5 километров пути водитель опрокинул авто, люди раздавили друг друга.

Водитель, по информации очевидцев, был пьян. Он и один находящийся в авто ребенок погибли на месте. Еще 11 человек пострадали.

"Все взрослые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, некоторые отползли от автомобиля и собирали разбросанные сигареты. По информации из больницы, трое пострадавших в критическом состоянии", - сказано в сообщении.

Напомним, вчера под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами - пострадали восемь человек, при этом один мужчина сломал ногу. Всех жертв аварии отправили в больницу.

Также мы писали о том, что в Киеве Mercedes с пьяным водителем врезался в забор и перевернулся.