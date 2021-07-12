Несколько сотен топлесс-байкеров проехали на велосипедах по Берлину в субботу, 10 июня, отстаивая право женщин ходить с открытой грудью. Среди них были не только женщины, но и мужчины.

Первые пришли на акцию с надписями на обнаженной груди "Мое тело, мой выбор" и "Прекратить сексизм", а вторые разъезжали на велосипедах в топиках или прикрывшись надувными грудями. Акцию провели после того, как в конце июня полицейские выгнали из одного из городских парков женщину, которая отдыхала там топлесс.

Об этом сообщает немецкое издание Rbb24.

Демонстрация на велосипедах была задумана как знак солидарности с этой женщиной, которая загорала с обнаженной грудью в парке на детской площадке. Сначала смотрители парка попросили ее одеться, а когда она отказалась, то вызвали полицию.

Фото: скриншот с видео

"Я думаю, что мы все одинаковые, у всех есть соски, у всех есть грудь. И чтобы сделать разницу в том, что женщинам не разрешено открывать себя сверху, а мужчинам это разрешено - это устаревшая идея, которую пора пересмотреть", - сказал один из участников акции протеста.

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